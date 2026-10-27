رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في احتفالية اليوبيل الذهبي لمجله "أكتوبر": صحافتنا القومية ستظل دائما ذات رسالة في خدمه الوطن.. والقيادة السياسية تقدم لها كل الدعم

- ةمؤسساتنا الصحفية القومي تشهد طفرة تطوير كبيرة لمواكبة العصر وتعزيز حضورها في بناء وعي المواطن والحفاظ على الذاكره الوطنيه للمصريين.

القاهرة في 27 أكتوبر / أ ش أ / وجه المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، تحية إجلال وتقدير لرواد العمل الصحفي في مصر، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الصحفية القومية في خدمة الوطن.. مشيدا بما تقدمه القيادة السياسية من دعم متواصل لتطوير مؤسسات الصحافة القومية المصرية، وتعزيز حضورها ورسالتها في مسيرة بناء الوطن وتعزيز وعي المواطن والذاكرة الوطنية القوميه لمصر.

جاء ذلك في كلمة سيادته في احتفالية اليوليل الذهبي ومرور نصف قرن على إصدار مجلة "أكتوبر"، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور نخبة من قادة الفكر والإعلام في مصر.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، فى كلمته، إن "القادم أفضل بإذن الله، وستظل صحافتنا القومية ضمير هذه الأمة النابض وذاكرتها الحية، وبالتكامل المعهود والعطاء المستمر سنواصل معا مسيرة التنوير والتجديد لتظل مؤسساتنا رائدة ومؤثرة في بناء مستقبل الوطن المصري."

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الهيئة لا تتأخر أبدا عن تقديم الدعم لمؤسساتنا الصحفية القومية، والنهوض بها لأداء دورها التثقيفي والتنويري.. وتقدم سيادته بخالص التهنئة القلبية لأبناء مؤسسة "دار المعارف" بمناسبة اليوبيل الذهبي لمجلة "أكتوبر" ومرور خمسون عاما من العمل الصحفي في خدمة الوعي المصري والعربي.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: " نلتقي اليوم في مناسبة للاعتزاز بمن صنعوا هذه التجربة، ولتجديد المسؤولية تجاه قارئ يستحق صحافة تتميز بالمصداقية وقادرة على التطوير .. ففي 31 أكتوبر 1976 صدر العدد الأول من المجلة بتكليف من الرئيس الراحل محمد أنور السادات وتولى رئاستها الكاتب الكبير أنيس منصور، ومنذ ذلك التاريخ، ارتبط اسم "أكتوبر" بمعني عزيز في الوجدان الوطني، وأصبحت صفحاتها مساحة لمتابعة تحولات المجتمع وقضاياه."

وأضاف المهندس عبدالصادق الشوربجي، في كلمته، "في الاحتفال باليوبيل الذهبي لمجلة "أكتوبر"، نعيد قراءة هذا الرصيد، ونقدمه لأجيال جديدة بأسلوب يتناسب والعصر.. وأرى أن الوفاء الحقيقي لتاريخ المجلة يتحقق حين نحول خبرتها المتراكمة إلى قوة تدفعها نحو المستقبل."

ووجه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة التحية والتقدير إلى رواد المجلة، وإلى كل من تعاقبوا على مسؤلياتها، وإلى أسرة "دار المعارف" من صحفيين وإداريين وعمال وفنيين.. مؤكدا أن مجلة "أكتوبر" حملت رسالة المعرفة والتنوير بما لها من تاريخ طويل في النشر وخدمة الثقافة المصرية، وأنه على مدى نصف قرن، واكبت مجلة "أكتوبر" الأحداث والقضايا، محليا وإقليميا ودوليا، بأقلام كتاب كبار وشباب واعد، تميز بعمق الرؤية ورصانة التحليل وصناعة الوعي الرشيد."

من جانبه،قال الكاتب الصحفي محمد أمين رئيس تحرير "أكتوبر" و بوابه "دار المعارف": " نلتقي اليوم في مناسبة للاعتزاز بمن صنعوا هذه التجربة، ولتجديد المسؤولية تجاه قارئ يستحق صحافة تتميز بالمصداقية وقادرة على العطاء.. و اليوم نحتفل باليوبيل الذهبي لمجلة "أكتوبر" لنعيد قراءة هذا الرصيد، وأن نقدمه لأجيال جديدة بأسلوب يتناسب والعصر".. مشيدا بدعم الهيئة الوطنية للصحافة للارتقاء بالمؤسسات الصحفية القومية، والنهوض بها لأداء دورها التثقيفي والتنويري.

بدوره، أكد المهندس رزق عبدالسميع رئيس مجلس الإدارة مؤسسه "دار المعارف" أن مجلة "أكتوبر" ستواصل دورها في تقديم صحافة مهنية جادة، وتسهم في تفسير الأحداث، وتدعم الوعي العام، وتتوافق مع تطلعات الدولة المصرية والمجتمع نحو المستقبل.

وأضاف "لقد تبنت المجلة قضايا مصر وشعبها كأولولية، نقلت نبض المواطن وواجهت الشائعات وساهمت بقوة في دعم مسيرة الدولة نحو البناء والتنمية والاستقرار وحملت لواء الدفاع عن الوطن والأمة لشرح ثوابت الدولة ومساندة قضايا أمتنا العربية في كافة المحافل الدولية."

وقال رئيس مجلس إداره "دار المعارف" إن اليوبيل الذهبي ليس نهاية الرحلة، بل بداية مرحلة جديدة.. يجري العمل على تطوير وتحديث بيئة العمل فيها بدعم كامل من الهيئة الوطنية للصحافة.. مشيرا إلى أنه يجري العمل على إنشاء غرفة أخبار جديدة لمجلة "أكتوبر"، وتطوير وتحديث الموقع الخاص بالمجلة وبوابة "دار المعارف"، وفق أحدث التقنيات، وإطلاق "ماكيت" جديد للمجلة.