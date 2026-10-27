التعليم العالي: تدريب أكثر من 135 ألف طالب عبر أكاديميات هواوي التكنولوجية

شارك الدكتور شريف كشك، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحوكمة الذكية، نيابةً عن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فعاليات النسخة السابعة من ملتقى هواوي للتوظيف «HiRE 7»، وياتي هذا تحت رعاية وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل، بحضور الدكتور حسن رداد، وزير العمل.

وأكد الدكتور شريف كشك أهمية الشراكات الاستراتيجية بين الدولة والشركات التكنولوجية العالمية في إعداد كوادر شبابية قادرة على قيادة التحول الرقمي في مصر، موضحًا أن التحول الرقمي في التعليم العالي يستهدف تحويل المعرفة إلى مهارات وفرص عمل حقيقية، وليس مجرد رقمنة الخدمات.

وأشار إلى أن أكاديميات هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أسهمت في تدريب أكثر من 135 ألف طالب. وخلال موسم 2025-2026، سجّل أكثر من 98 ألف طالب في مسارات الذكاء الاصطناعي، وأكثر من 70 ألفًا في الحوسبة السحابية، وأكثر من 40 ألفًا في البيانات الضخمة، إلى جانب شبكات البيانات والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وشهد الملتقى تكريم عدد من الجامعات المصرية تقديرًا لدورها في تأهيل كوادر متميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحضور ممثلين عن أكاديميات هواوي بالجامعات، تأكيدًا لأهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع التكنولوجي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

ويستهدف الملتقى ربط الخريجين بأصحاب الأعمال، وتشجيع الشباب على تطوير مهاراتهم ومواصلة التعلم، وتوسيع فرص التوظيف أمامهم من خلال المنصة الافتراضية التي تتيح التقديم على الوظائف لمدة شهر عبر الرابط:

https://www.events.ntervento.com/HiRE7

وتتيح المنصة للباحثين عن العمل إنشاء ملفات شخصية، ورفع السير الذاتية، واستعراض الوظائف المتاحة، والتواصل مع مسؤولي التوظيف، والمشاركة في المقابلات الإلكترونية، كما تمكّن الشركات من الإعلان عن الوظائف الشاغرة، واستعراض السير الذاتية، واختيار المرشحين المناسبين.