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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المجلس القومي للمرأة وجامعة المنصورة ينظمان ندوة «معًا بالوعي نحميها»

المجلس القومي للمرأة وجامعة المنصورة ينظمان ندوة «معًا بالوعي نحميها»
المجلس القومي للمرأة وجامعة المنصورة ينظمان ندوة «معًا بالوعي نحميها»
أمل مجدى

نظم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة، ندوة توعوية بكلية الحقوق بالجامعة، ضمن المبادرة الوطنية «معًا بالوعي نحميها»، المقامة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وحاضرت خلالها الكاتبة الصحفية والإعلامية نشوى الحوفي، عضو المجلس القومي للمرأة.

وأكدت نشوى الحوفي أهمية القراءة والتفكير النقدي في بناء شخصية واعية قادرة على تحليل الأحداث وتكوين رأي مستقل، مشددةً على ضرورة التحقق من مصادر المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والتعامل الواعي مع المحتوى المتداول عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، بما في ذلك المحتوى الناتج عن تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أمينة إبراهيم شلبي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، أن نشر الوعي مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف المؤسسات والأسرة والإعلام، مشيرةً إلى أهمية تعزيز قدرة المرأة والشباب على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة.

كما تناول الدكتور أحمد لطفي السيد، وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، دور الجامعات في تنمية التفكير السليم وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية، فيما أكدت الدكتورة سماح السعيد، مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، أهمية التحقق من المعلومات وتنمية مهارات التفكير النقدي لمواجهة الشائعات.

وشهدت الندوة حوارًا تفاعليًا مع الطلاب حول أساليب التعامل مع الأخبار المتداولة وأهمية إعمال العقل والتحقق من المعلومات، بما يعزز الوعي والمشاركة المجتمعية المسؤولة.

وتأتي الندوة في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لنشر الوعي المجتمعي، وتعزيز التفكير النقدي، ودعم الاستخدام المسؤول للإعلام والتكنولوجيا.

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة المرأة الرئيس السيسي المرأة المصرية

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