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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية الطب البيطري في تسيير قافلة بيطرية مجانية بقرية غزالة

قاف
قاف
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جهود مديرية الطب البيطري في تسيير وتنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية غزالة، التابعة لمركز السنبلاوين، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الثروة الحيوانية والداجنة، وتقديم الخدمات البيطرية للمربين، والحفاظ على صحة الحيوانات والطيور، والحد من انتشار الأمراض والطفيليات.

جاءت القافلة تحت إشراف الدكتور أحمد السباعي وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، وبرئاسة الدكتور السيد العجوز مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، وبمشاركة الدكتور متولي موسى مدير إدارة المقاطعة البيطرية.

وأسفرت أعمال القافلة عن تقديم الخدمات العلاجية والوقائية بالمجان، حيث تم علاج وتجريع 1090 حيوانًا، شملت 570 رأسًا من الأبقار والجاموس والدواب، إلى جانب تجريع 450 رأسًا من الأغنام والماعز لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، فضلًا عن رش الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية.

كما تم تقديم العلاج والفحص لنحو 7000 طائر من الدواجن والبط والأوز والرومي والحمام، بما يسهم في الحفاظ على صحة الطيور والحد من انتشار الأمراض، ودعم المربين في الحفاظ على الثروة الداجنة.

وفي إطار الاهتمام بالرعاية التناسلية وتحسين معدلات الإنتاج، تم فحص 70 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والخيول باستخدام جهاز السونار، لتشخيص الحمل وتقديم الخدمات اللازمة لدعم صحة الحيوانات ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني.

وشملت أعمال القافلة كذلك فحص عدد من العينات للوقوف على مدى الإصابة بالطفيليات، وفي حالة ثبوت الإصابة، يتم تحديد نوع الطفيل بدقة وصرف العلاج المناسب، وفقًا لنتائج الفحص والتشخيص.

وفي إطار الدور الإرشادي والتوعوي للقافلة، تم تقديم الإرشادات البيطرية للمربين بشأن أساليب الرعاية السليمة للحيوانات والطيور، وطرق الوقاية من الأمراض والطفيليات، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية البيطرية والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

كما تضمنت القافلة تدريب الأطباء البيطريين حديثي التخرج وأطباء الامتياز من مختلف كليات الطب البيطري على مستوى الجمهورية، على عدد من الأعمال والتطبيقات العملية في مجال الطب البيطري، شملت الكشف والتشخيص والعلاج، والفحص التناسلي، وطرق الحقن، بما يدعم تنمية مهاراتهم العملية ورفع كفاءتهم المهنية.

وشارك في تنفيذ أعمال القافلة الدكتور أسامة الشايب مدير إدارة الوقاية، والدكتور السيد العجوز مدير إدارة الرعاية والعلاج، والدكتورة هبة الدسوقي طبيب أول بإدارة الرعاية والعلاج، إلى جانب عدد من الأطباء البيطريين المتخصصين في مجالات الرعاية والتناسليات والإرشاد والوقاية والدواجن بديوان عام المديرية، وأطباء الإدارة البيطرية بالمقاطعة.

كما شارك من الإدارة البيطرية بالمقاطعة كل من الدكتور متولي السيد رئيس قسم الوقاية، والدكتورة نورا حسن رئيس قسم الرعاية، والدكتورة سوزان عطية رئيس قسم الإرشاد، إلى جانب فريق العمل المشارك في تنفيذ القافلة.

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الدقهلية محافظة غزالة محافظ

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