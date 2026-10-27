الدقهلية: 1406 مواطنين استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية هلا بمركز ميت غمر

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية هلا التابعة للإدارة الصحية بميت غمر، على مدار يومين، حيث استفاد منها 1406 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا.

وأوضح المحافظ أن القوافل تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة، وأن يتم تحويل الحالات الخاصة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

و أوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومي 26,27 أكتوبر الجاري، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

وقال الدكتور "الجزار" إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1406 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 9 عيادات منهم 4 عيادات متنقلة، أجرت الكشف على 228 باطنة، 338 أطفال، جراحة 71، أسنان 135، رمد 142، نسا 63، تنمية الأسرة 72، جلدية 152، عظام 205.

كما قامت القافلة بإجراء 150 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 206، وفحص معمل الدم والطفيليات لـ 162، كما عقدت 38 ندوة تثقيفية استفاد منها 480 مترددا، وخلع أسنان لـ 10 أشخاص،وتحويل حالتين للعلاج بالمستشفى، وعلاج حالتين على نفقة الدولة، وقامت القافلة بتقديم 3708 خدمة طبية وعلاجية.