محافظ الدقهلية يشن حملة ضد الدراجات المزعجة ومكبرات الصوت بحي غرب المنصورة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال حملة للتصدي للدراجات البخارية والمركبات المخالفة وأجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت، وكافة صور الإشغالات والمظاهر السلبية التي تمسّ الراحة العامة للمواطنين، بحي غرب المنصورة.

و قام محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بالإشراف على أعمال الحملة المكبرة للتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومكبرات الصوت في الدراجات البخارية، وما تسببه من إزعاج شديد للمواطنين والمارة بنطاق الحي.

وقد استهدفت الحملة عددًا من الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية والتجمعات السكنية بنطاق الحي، وأسفرت عن التحفظ على، 3 أجهزة صب ومضخمات صوت (GM)، 3 علب أطقم صوت كاملة، سماعة بازوكا تقوية صوت، 9 سماعات عالية الصوت، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة.