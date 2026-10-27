بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص أحدهم يحمل قطعة حديدية بالدقهلية .



بالفحص تبين أنه بتاريخ 24/ الجارى تبلغ لمركز شرطة المنصورة بالدقهلية بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (مزارع "مصاب بجروح قطعية متفرقة" ، 3سيدات ) ، وطرف ثان: (تاجر خضروات ، زوجته "مصابة بسحجات متفرقة") جميعهم مقيمين بدائرة المركز لخلافات بينهم حول الجيرة ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب بالأيدى وبإستخدام قطعة حديدية كانت بحوزة أحد الأشخاص من الطرف الثانى ، مما أسفر عن الإصابات المنوه عنها .

أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف أحد الأشخاص من الطرف الثانى بتخلصه من القطعة الحديدية المستخدمة فى التعدى .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .









