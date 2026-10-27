بسبب خلافات سابقة.. إحالة أوراق متهم هارب للمفتي.. قتل سمسار عقارات بأسيوط

أحالت الدائرة الحادية عشرة، بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم الثلاثاء، أوراق متهم هارب لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بعد إدانته بقتل سمسار عقارات بقرية بني حسين مركز أسيوط بسبب خلافات على بيع منزل،وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر نوفمبر القادم للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان وأحمد مصطفى حسانين، وأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد عبدا لعال.

تعود وقائع القضية رقم 10188 لسنة 2024 جنايات مركز أسيوط، إلى ورود بلاغا لمركز شرطة أسيوط يفيد مقتل " محمود . س . ح " سمسار عقارات ، بقرية بني حسين، وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " عبد الرحيم . ج . م " ، هارب .

وأضافت التحريات أن المتهم قام باستدراج المجني عليه إلى منزله وفور وصوله قام باستخراج سلاح ناري وأطلق صوبه طلقات نارية مما أسفرت عن إصابته والتي أودت بحياته.

وأشارت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه بسبب شراء منزل وعقب ارتكاب الواقعة فر المتهم هاربا.

وكان المحام العام لنيابات شمال أسيوط الكلية أحال المتهم إلى محكمة الجنايات ووجهت النيابة العامة للمتهم بانه في الأول من مارس 2024 قتل عمدا المجني عليه " محمود . س . ح " مع سبق الإصرار والترصد بان بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه بسبب خلافات سابقة