خلاف على قطعة أرض.. إحالة متهم بقـ.تل شخص طعنا إلى جنايات الإسكندرية

أحالت النيابة العامة بالإسكندرية، متهمًا يُدعى «م. ي. ا» إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل شخص يُدعى «أ. ع. ع» عمدًا مع سبق الإصرار، بعد طعنه بسلاح أبيض، على خلفية نزاع سابق بينهما على قطعة أرض فضاء بدائرة قسم شرطة العطارين.

وتعود وقائع القضية رقم 1957 لسنة 2026 جنايات العطارين، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد تعرض أحد الأشخاص لاعتداء باستخدام سلاح أبيض، بدائرة القسم، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصاباته.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم، وهو عاطل، تصادف مروره بدراجة بخارية أمام أحد المحال الذي كان يجلس أمامه المجني عليه، حيث نشبت بينهما خلافات سابقة بسبب قطعة أرض فضاء، شهدت تهديدات ووقائع تعدٍ سابقة، بحسب ما توصلت إليه التحقيقات.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم ترجل من الدراجة البخارية، وأخرج سكينًا وتوجه نحو المجني عليه، الذي حاول التصدي له باستخدام عصا معدنية، إلا أن المتهم باغته مهددًا إياه بالقتل، ثم سدد له عدة طعنات في الصدر والبطن، ليسقط مصابًا بإصابات بالغة انتهت بوفاته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما قررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لمحاكمته بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.