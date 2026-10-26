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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة زوج دينا عزت لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة

دينا عزت
دينا عزت
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة زوج دينا عزت للمحاكمة الجنائية لاتهامه بحيازة مواد مخدرة وتعاطيها.

تفاصيل القضية 
 

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاء سيدة تدعى دينا عزت باقتحام قوة أمنية بقسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، لمنزلها والقبض على زوجها والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، بزعم رفضه سداد إتاوة مالية لأحد أفراد الشرطة.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 26 يوليو الماضي، وحال ملاحظة قوة أمنية من قسم شرطة أول مدينة نصر للحالة الأمنية بدائرة القسم، ضبطوا زوج الناشرة بائع متجول - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، متلبسا بتعاطي مواد مخدرة وضُبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبمناقشته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة واحتفاظه بكمية منها بمسكنه، وتم بإرشاده ضبط كمية من مخدري الآيس والحشيش - مبالغ مالية - سلاح أبيض، داخل مسكنه.
 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وبعرضه على جهات التحقيق، قررت حبسه على ذمة التحقيق -ما زال قيد الحبس-، ويأتي نشر المذكورة مقاطع الفيديو المشار إليها في الوقت الحالي للتشكيك في إجراءات القبض على زوجها وتمكينه من الاستفادة من ذلك قضائيا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة إحالة زوج دينا عزت دينا عزت

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