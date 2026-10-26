ضبط متهم بالنصب على عامل بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والتحصل منه على مبالغ مالية بقصد إستثمارها له مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفِ بذلك بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة)، وبسؤاله أقر بتضرره من (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب عليه والتحصل منه على مبلغ مالى بدعوى توظيفه فـى مجال المقاولات مقابل الحصول على أرباح شهرية إلا إنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد المبلغ .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مقيم بذات دائرة القسم) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





