القبض على مديرة مكتب كاستينج غير مرخص في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مكتب كاستنج "بدون ترخيص" في الجيزة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإنشاء وإدارة مكتب كاستنج "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، وإستقطاب الشباب والفتيات راغبى التمثيل وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية مستخدمة معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية "بدون ترخيص" من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المكتب المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول ، وبحوزته (الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصوير – كارت ميمورى وهارد ديسك محمل عليهما مجموعة من الفيديوهات المصورة "بدون ترخيص" لراغبى التمثيل) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالمشاركة مع مالكة المكتب بقصد تحقيق الربح المادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.