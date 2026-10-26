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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الكوري الجنوبي: مشاورات مكثفة مع واشنطن لتحديد موعد نقل القيادة العملياتية في زمن الحرب

وزير الدفاع الكوري الجنوبي
وزير الدفاع الكوري الجنوبي

 أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي كانج شين تشول ، اليوم الإثنين ، أن سول وواشنطن تجريان مشاورات مكثفة لاستكمال تقييم القدرة التشغيلية الكاملة للقيادة المشتركة التي ستتولى كوريا الجنوبية قيادتها، وذلك في إطار الاستعدادات لنقل السيطرة العملياتية على القوات في زمن الحرب.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) أن المشاورات تهدف أيضا إلى تحديد عام مستهدف لإتمام عملية نقل السيطرة العملياتية، مشيرة إلى أن هذه التطورات تأتي عقب دعوة النائب عن الحزب الديمقراطي كيم بيونج جو إلى تحديد جدول زمني واضح لعملية النقل خلال الاجتماع الاستشاري الأمني المقرر عقده في وقت لاحق من العام الجاري.

وردا على سؤال بشأن الخطوات التي ستتخذها سول إذا رفضت واشنطن الاتفاق على جدول زمني خلال الاجتماع السنوي لوزيري دفاع البلدين، قال كانج إن الحكومة الكورية الجنوبية قد تدرس خيارات مختلفة، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار المشاورات الوثيقة مع الجانب الأمريكي.

وأشار كانج إلى أن بلاده أعربت - عبر القنوات المعنية على مستوى المسئولين - عن مخاوفها الشديدة إزاء تصريحات سابقة لقائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية كزافييه برونسون ألمح فيها إلى إمكانية تغيير المعايير المعتمدة لتحديد مدى استيفاء شروط نقل السيطرة العملياتية.

وتستهدف الحكومة الكورية الجنوبية استكمال تقييم القدرة التشغيلية الكاملة وتحديد العام المستهدف لنقل السيطرة العملياتية خلال الاجتماع الأمني السنوي، الذي يرجح عقده في الولايات المتحدة خلال ديسمبر المقبل، في ظل استمرار الخلافات بين الحليفين بشأن مدى استيفاء الشروط المطلوبة لاستكمال التقييم.

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