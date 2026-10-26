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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب لهو الأطفال.. السجن 15 عاما لطالب وحبس شقيقه سنة قتـ.لا جارهما بأسيوط

مجمع محاكم أسيوط
مجمع محاكم أسيوط
إيهاب عمر

قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة طالب بالسجن لمدة 15 عامًا، وحبس شقيقه لمدة سنة واحدة، بعد إدانتهما بقتل جارهما وإصابة شقيقه بقرية عرب ترهونة التابعة لمركز ديروط، على خلفية خلافات نشبت بسبب لهو الأطفال.


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالمنعم محمود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان وأحمد مصطفى حسانين، وأمانة سر محمد عبدالحميد وأحمد عبدالعال.

خلافات بسبب لهو الأطفال


تعود وقائع القضية رقم 27632 لسنة 2025 جنايات ديروط، إلى تلقي مستشفى ديروط المركزي بلاغًا بوصول «هاني. ح. ع» جثة هامدة، وشقيقه «أيمن» مصابًا، حيث جرى التحفظ على جثة الأول بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


وكشفت تحريات المباحث عن وجود خلافات سابقة بين المجني عليهما والمتهمين «محمود. ع. س» وشقيقه «سيد. ع. س»، بسبب لهو الأطفال، مشيرة إلى أن تلك الخلافات تطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتل أحد الجارين وإصابة شقيقه.


بوابة تشعل المشاجرة وتنتهي بجريمة قتل


وأضافت التحريات أنه في يوم الواقعة، توجه المجني عليهما إلى المتهمين لمعاتبتهما بسبب إقامة حاجز «بوابة»، وعلى إثر ذلك ألقى المتهمان الحجارة من أعلى منزلهما تجاه المجني عليهما.


وأوضحت التحريات أن المتهم الأول خرج عقب ذلك حاملًا بندقية خرطوش، فيما خرج شقيقه حاملًا سلاحًا ناريًا «مسدسًا»، وأطلق الأول أعيرة نارية صوب المجني عليهما، ما أسفر عن مقتل «هاني» وإصابة شقيقه «أيمن»، فيما أطلق المتهم الثاني أعيرة نارية خلال الواقعة.


وبعد نظر القضية، أصدرت محكمة جنايات أسيوط حكمها بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 15 عامًا، وحبس شقيقه لمدة سنة واحدة.

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