جنايات المنصورة تقضي بالمؤبد لمتهم بقتل شخص بطعنتين في الصدر والبطن

قضت جنايات المنصورة، بالسجن المؤبد على المتهم محمد الأحمدي أبو السعادات إبراهيم، لاتهامه بقتل المجني عليه محمد وجدي عبد الرؤوف عمدا مع سبق الإصرار، بعدما سدد له طعنتين بسلاح أبيض «مطواة»، ما أدى إلى وفاته، وذلك في القضية رقم 1187 لسنة 2026 كلي جنوب المنصورة، والمقيدة برقم 6252 لسنة 2026 مركز المنصورة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيسا، وعضوية أحمد عبدالعليم الشحات وأحمد محمد صلاح الدين عطية، وبحضور مصطفى فهيم العدوي مستشارا، وإياد محمد الصياد وكيلا للنيابة، ومحمود محمد عبدالرازق أمينا للسر.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض «مطواة»، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنتين باستخدام السلاح، استقرت إحداهما في منطقة البطن والأخرى في منطقة الصدر، قاصدا إزهاق روحه.

وأشار أمر الإحالة إلى أن الطعنتين تسببتا في إصابة المجني عليه بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وفقا لما ورد بالتحقيقات.

وقضت المحكمة بإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، مع إبقاء الفصل في مصاريفها.