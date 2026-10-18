ارتفاع عدد المصابين باشتباه تسمم غذائي بعد تناول وجبة كشري بالدقهلية إلى 35 شخصًا

ارتفع عدد المصابين باشتباه تسمم غذائي إثر تناول وجبة كشري داخل أحد المصانع بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد، على طريق المطرية بالدقهلية، إلى 35 شخصًا، بعد تسجيل حالات إصابة جديدة ظهرت عليها أعراض القيء والدوخة وآلام البطن.



ورد بلاغًا يفيد بإصابة عدد من الأشخاص بأعراض اشتباه تسمم غذائي عقب تناول وجبة كشري داخل المصنع، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف للتعامل مع الحالات المصابة.

حيث اصيب آخرون وهم محمد إسماعيل أحمد، 25 عامًا، وأحمد مختار إبراهيم، 25 عامًا، والسيد محمد عبدالستار، 31 عامًا، وسلوى السادات حسن، 42 عامًا، ومحمد رجب سالم، 29 عامًا.

كما شملت الحالات حنان رمضان السيد أحمد شتا، 42 عامًا، ومريم السيد أحمد، 18 عامًا، وعلاء محمد محمد عبدالغني، 21 عامًا، وبلال السيد السيد شعبان، 20 عامًا، ومحمد السيد السويدان، 38 عامًا

كما اصيبت حنان رمضان السيد أحمد شتا، 42 عاما ومريم السيد أحمد، 18 عاما وعلاء محمد محمد عبدالغني، 21 عاما وبلال السيد السيد شعبان، 20 عاما ومحمد السيد السويدان، 38 عاما .

وتم نقلهم لمستشفى المطرية لتلقى العلاج .