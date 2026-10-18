يتلقون العلاج بمستشفي المطرية بالدقهلية.. ننشر أسماء المصابين بسبب تناول وجبة كشري

حصل " صدى البلد" على أسماء المصابين ال17 اثر تناول وجبه كشري داخل أحد المصانع بالمنطقة الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، على الطريق المتجه إلى مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية.

وضمت قائمة المصابين كلا من:

مريم سمير محمد عبداللطيف، 21 عاما

محمد محمد السيد طه، 39 عاما

فاطمة شلبي شلبي رزق، 45 عاما

حسن محمود محمد جودة، 57 عاما

هاني محمد عثمان يوسف الغصناوي، 46 عاما

خالد محمد رزق علي صالح، 28 عاما

كما اصيبت أمان محمد إبراهيم السيد شتيوي، 49 عاما وفاطمة عوض إبراهيم محمد العاصي، 40 عاما . واصيبت نهى محمد عثمان يوسف، 43 عاما .

و أميمة السيد عبدالرحمن سلامة الغاياتي، 19 عاما و هناء السيد مجاهد أحمد البلشة، 31 عاما .

و جابر مسعد الدسوقي مسعد حسن بلح، 21 عاما وإبراهيم محمد محمد الداوودي، 40 عاما

و إبراهيم ممدوح عبده عبدالمنعم، 21 عاما .

كما اصيب كريم محمد محمد الدسوقي، 26 عاما وداليا طلعت العاصي، 23 عاما .

و منى خميس الداودي سعد شردي، 37 عاما.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المطرية المركزي بمحافظة الدقهلية لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي وفيات.

وأصيب 17 شخصًا باشتباه تسمم غذائي، عقب تناول وجبة كشري داخل أحد المصانع بالمنطقة الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، على الطريق المتجه إلى مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية.

حيث ورد بلاغا يفيد بإصابة عدد من العاملين داخل المصنع بحالات قيء ودوخة وآلام شديدة بالبطن، عقب تناول وجبة طعام «كشري».

وتم الدفع بسيارات الإسعاف للتعامل مع البلاغ، حيث تبين في البداية إصابة 6 أشخاص، قبل ارتفاع العدد إلى 17 مصابًا، جميعهم يعانون من أعراض متشابهة تشير إلى الاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي.

