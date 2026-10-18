محافظ الدقهلية يتابع إجراءات تسليم الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعا لمتابعة إجراءات تسليم قطع الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، باعتبارها خطوة أساسية لتمكين الجهات المنفذة من بدء الأعمال بالمواقع المخصصة، ودفع معدلات التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة ريهام عبد الشافي منسق مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الهيئة الهندسية، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي المعنيين.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لإجراءات تسليم الأراضي المخصصة للمشروعات، وسبل التنسيق بين الجهات المعنية للانتهاء من الإجراءات اللازمة، بما يتيح تسليم المواقع للجهات المنفذة والبدء في تنفيذ الأعمال دون تأخير، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تعطل انطلاق المشروعات.

وأكد المحافظ ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات تسليم الأراضي، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مشددا على أن سرعة تسليم المواقع تمثل خطوة محورية لبدء التنفيذ الفعلي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل مراكز، ميت غمر، أجا، السنبلاوين، المنزلة، بلقاس.

كما وجه مرزوق بمتابعة الموقف بصورة مستمرة، ورصد أي معوقات والتدخل الفوري لتذليلها، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق المستهدف منها، وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين في القرى والمناطق المستهدفة بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".