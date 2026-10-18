إصابة فتاتين في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بميت غمر بالدقهلية

أصيبت فتاتان بإصابات متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، عند نزلة كوبري صهرجت الكبرى، اتجاه مدينة ميت غمر، أمام مصنع الطوب بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، ووجود مصابين.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث جرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف، وتبين إصابة كل من: منة عبد الغفار الخيال، 21 سنة، مقيمة بمركز زفتى بمحافظة الغربية، باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وآمال عامر عبد الحميد عامر، 23 سنة، مقيمة بمركز زفتى بمحافظة الغربية، باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابتين إلى مستشفى ميت غمر لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.