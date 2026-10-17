محافظ الدقهلية: حملة على مخابز المنزلة والمطرية وتحرير 19 مخالفة تموينية

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المخابز بنطاق المنزلة والمطرية، لمتابعة الالتزام بأوزان ومواصفات رغيف الخبز المدعم، وانتظام العمل والإنتاج، والتصدي لأي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم.

جاءت الحملة برئاسة محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، وبمشاركة مصطفى عوض مفتش بمديرية التموين.

وأسفرت أعمال الحملة عن تحرير 19 مخالفة تموينية متنوعة، تضمنت نقصًا في أوزان رغيف الخبز وصل إلى 28 جرامًا، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم التمكين من أعمال التفتيش، والغلق بدون إذن، وإنهاء الإنتاج قبل المواعيد المقررة، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود قائمة إعلان، وعدم إعطاء بون صرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وشملت الحملة المرور على المخابز في قرى ( البصراط والحوتة وبندر المنزلة، وقرية العصافرة وبندر المطرية ).

وأكد "مرزوق" أنه لن يسمح بخروج رغيف خبز مدعم ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وأن حق المواطن في رغيف كامل الوزن والجودة خط أحمر، مشددًا على استمرار التفتيش والرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخبز ينتقص من حق المواطن.

وقال محافظ الدقهلية إنه لا مجال للتلاعب بالدقيق المدعم أو تعطيل أعمال الرقابة على المخابز، وإن إجراءات قانونية فورية سيتم اتخاذها تجاه كل من يخالف منظومة الدعم، مؤكدًا أن حملات التفتيش ستواصل عملها دون تهاون مع أي محاولة للتصرف في الدقيق المدعم أو منع الجهات الرقابية من أداء عملها.

وشدد "مرزوق" على أن انتظام عمل المخابز والتزامها بمواعيد الإنتاج واشتراطات السلامة مسؤولية لا تهاون فيها، وأن الحملات المفاجئة مستمرة لحماية حقوق وسلامة المواطنين، حيث تم فحص طفايات الحريق بالمخابز والتأكد من إجراءات السلامة حفاظًا على العاملين والمواطنين المترددين عليها.