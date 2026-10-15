محافظ الدقهلية.. إعدام 136 كجم من المواد الغذائية لتغير خواصها الطبيعية ومصادرة 25 شيشة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جهود حي شرق المنصورة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، في شن الحملات الرقابية على المطاعم والكافيهات والمنشآت التي تقدم الأغذية والمشروبات، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، والتصدي لكافة أشكال الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

وأكد محافظ الدقهلية أهمية استمرار الرقابة على المنشآت التي تقدم الأغذية والمشروبات، والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية، حفاظًا على الصحة العامة، فضلًا عن التصدي للإشغالات والتعديات التي تؤثر على انتظام الحركة المرورية وتشوه المظهر الحضاري للشوارع.

وجاءت الحملة تحت إشراف الدكتور وائل عابد، رئيس حي شرق المنصورة، والعقيد أحمد المغير رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات، وبمشاركة سلامة محمد مدير إدارة البيئة، راضي العدوي مدير إدارة الإشغالات، هبة عوض مديرة إدارة التنمية الاقتصادية، و أبو النجا طه مفتش الصحة.

حيث استهدفت الحملة التفتيش على المطاعم والكافيهات، ومراجعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، إلى جانب إزالة الإشغالات والحواجز التي تعوق حركة المواطنين والسيارات.

وأسفرت الحملة عن إعدام 136 كجم من المواد الغذائية المتنوعة، لتغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن مصادرة 25 شيشة، وإزالة كافة الإشغالات والحواجز التي تعوق الحركة بالطريق العام، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والسيارات.