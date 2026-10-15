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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشييع جثمان إكرامي محمد ابن قرية تاج العز بالدقهلية بعد مصرعه على يد مسلحين في السودان

انهيار اسره شهيد الغربه اثناء تشييع جثمان ه
انهيار اسره شهيد الغربه اثناء تشييع جثمان ه

شيّع أهالي قرية تاج العز التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، جثمان ابن القرية إكرامي محمد، الذي لقي مصرعه في دولة السودان على يد مسلحين، وسط حالة من الحزن والأسى بين أهالي القرية.


وانطلق موكب الجنازة من المسجد الكبير بقرية تاج العز، عقب أداء صلاة الجنازة على الفقيد، وسط حضور حاشد من الأهالي والأقارب والأصدقاء الذين حرصوا على المشاركة في تشييع جثمانه إلى مثواه الأخوسادت حالة من الحزن الشديد بين المشيعين، الذين ودعوا ابن قريتهم في مشهد جنائزي مهيب، بعد أن خيمت الصدمة على أهالي تاج العز إثر نبأ مقتله في السودان.
وتحولت الجنازة إلى مشهد مبكى، حيث انهار أقاربه واحباءه وكل من يعرفه نظرا لأنه كان محبوبا من الجميع مشهد  يعكس حالة الحزن التي سيطرت على أبناء القرية، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

اللينك .. 

الدقهلية تمى الامديد السودان جنازه

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