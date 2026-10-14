محافظ الدقهلية: تكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات بمدينة طلخا

شدد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات على الشوارع العامة وحرم الطريق بمدينة طلخا، وبمختلف المراكز والمدن والأحياء، مؤكدا على عدم التهاون في مواجهة المظاهر العشوائية التي تعوق حركة المواطنين والمركبات أو تسيء إلى المظهر الحضاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأشار محافظ الدقهلية إلى استمرار الحملات اليومية لرفع مختلف أشكال الإشغالات والتعديات، سواء من الباعة الجائلين أو المحال التجارية، مع التصدي لأي محاولات لإعادة الإشغالات مرة أخرى، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، وفرض الانضباط بالشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالمواطنين.

ونفذت إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة الدقهلية، بقيادة وإشراف عمرو عبد العاطي مدير الإدارة، وبالتنسيق والتعاون مع اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة طلخا، وإدارة شرطة المرافق بقيادة العقيد عقل صالح مدير شرطة المرافق، والعقيد صلاح نعيم وكيل إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، والتصدي للمخالفات التي تعوق حركة السير، وذلك بشارع صلاح سالم، وأسفل كوبري الجيش، وشارع السوق الحضاري.

وأوضح مدير المتابعة الميدانية أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن تكثيف المرور الميداني والتعامل الفوري مع مختلف صور التعدي على الشوارع العامة، مؤكدًا استمرار جهود فرق المتابعة لرصد المخالفات والعمل على إزالتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات الباعة الجائلين التي تعوق حركة السير، وإزالة التعديات أمام المحال التجارية، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات وتحقيق الانضباط بالشوارع. كما شملت الحملة مراجعة طفايات الحريق، والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.