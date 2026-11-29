نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس فى ضبط سائق سيارة نقل محملة بمواد بترولية تسببت فى تعطيل حركة قطار بمزلقان الأربعين لولا يقظة سائق القطار

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة "نقل" محملة بمواد بترولية لقيامه بالتوقف على أحد السكك الحديدية مما تسبب فى توقف حركة أحد القطارات بالسويس .

ضبط سائق سيارة المواد البترولية المتسبب فى تعطيل قطار السويس

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 الجارى تبلغ لقسم شرطة الجناين بالسويس بتوقف أحد القطارات أمام معبر "غير معد لعبور السيارات" بدائرة القسم نتيجة توقف قائد سيارة نقل "محملة بمواد بترولية" على شريط السكة الحديدية المشار إليها لتعثر عجلات السيارة بالقضبان ، ونتج عن ذلك تأخر القطار المشار إليه عن ميعاده المحدد .

أمكن تحديد وضبط السيارة النقل الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها وقت إرتكاب الواقعة سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية



وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية .