كاد عطل مفاجئ لشاحنة مواد بترولية فوق قضبان السكة الحديد ان بسفر عن كارثة لولا يقظة سائق القطار الذي خفظ السرعة وتوقف قبل الوصول للشاحنة العالقة بمزلقان غير شرعي.

وتسبب العطل المفاجئ في شاحنة نقل المواد البترولية في تعطيل حركة قطار البضائع نحو 10 دقائق، قبل أت تعاود السيارة التحرك مرة اخرى فوق القضبان على خط سكة حديد "السويس_ الاسماعيلية" دون حدوث أية اصابات او خسائر عن العطل.

يقظة سائق القطار أنقذت الموقف

وكان المواطنين في منطقة الأبان التابعة لحي الاربعين فوجئوا بعبور شاحنة مواد بترولية من مزلقان غير شرعي بمنطقة الورش في الألبان، وتزامن ذلك مع عبور قطار البضائع المتجه إلى الإسماعيلية، إلا ان الشاحنة تعطلت فوق القضبان وتعسر تحرك الغطارات بحمولة السيارة على القضبان.

وأدرك سائق القطار توقف الشاحنة فوق القضبان بمزلقان غير شرعي، فاستخدم المكابح وأوقف القطار في الوقت المناسب على مسافة أمتار من شاحنة المواد البترولية.