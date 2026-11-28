كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص مستقلين دراجة نارية بالتعدى على قائد مركبة تروسيكل وسرقة البضائع منه حال سيرهم بأحد الطرق في بورسعيد.



وبالفحص تم تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" ومستقليها (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسمى شرطة "المناخ، الزهور").

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بقصد اللهو، حيث أن قائد مركبة التروسيكل صديقهم، ونفوا قيامهم بالإستيلاء على البضائع خاصته.

وتم التحفظ على الدراجة النارية..واتخاذ الإجراءات القانونية.