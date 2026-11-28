أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن حزمة التعديلات الجديدة لمحددات مبادرة «دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية» بسعر عائد مخفض 15%، تستهدف تيسير حصول المصنعين على التمويل اللازم للتوسع وزيادة الإنتاج، ومعالجة أبرز التحديات التي واجهت استفادتهم من المبادرة، في ضوء الاجتماعات المشتركة مع اتحاد الصناعات المصرية ومجتمع الأعمال.

وأشار وزير الصناعة، إلى أن أبرز التعديلات تتمثل في إتاحة تمويل بنود رأس المال العامل، بما يشمل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، إلى جانب تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بما يدعم استمرارية التشغيل ورفع الطاقات الإنتاجية للمصانع.

جاء ذلك خلال استعراضه، اليوم "السبت"، حزمة التعديلات الجديدة لمحددات مبادرة «دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية» بسعر عائد مخفض 15%، التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال جلسته يوم 25 نوفمبر الجاري، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بمواصلة دعم القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، واستجابةً لمطالب مجتمع الأعمال وتوصيات ونتائج «منتدى مصر 2026».

وقال هاشم، إن التعديلات تضمنت توسيع نطاق القطاعات المستفيدة لتشمل جميع الأنشطة الصناعية بدلاً من القطاعات المحددة سابقاً، استجابةً لمطالب مجتمع الأعمال بإلغاء القيود القطاعية، بما يتيح فرصاً تمويلية عادلة أمام المصانع الجادة، ويدعم تكامل الصناعات المغذية والوسيطة مع القطاعات الاستراتيجية، ويعظم القيمة المضافة ويرفع تنافسية المنتج المحلي.

وأضاف أن التعديلات شملت رفع الحدود القصوى للتمويل لبعض الصناعات الاستراتيجية وفقاً لحجم المشروع واحتياجاته التشغيلية، ليصل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 200 مليون جنيه، بدلاً من 100 مليون جنيه، فيما ارتفع الحد الأقصى للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 250 مليون جنيه، بدلاً من 150 مليون جنيه.

وأوضح الوزير، أن التعديلات تضمنت أيضاً منح أولوية للكيانات الصناعية الجديدة الناتجة عن دمج مصنع متعثر أو مغلق مع مستثمر جديد، شريطة عدم وجود مستحقات للقطاع المصرفي أو شركات التمويل غير المصرفي، وعدم سبق الاستفادة من صندوق دعم العملاء المتعثرين، وذلك في إطار جهود الوزارة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة.

ولفت إلى أن التعديلات استحدثت مرونة في شرط جاهزية المنشأة الصناعية، حيث تم تعديل اشتراط الانتهاء الكامل من الإنشاءات وربطه بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، مع ضرورة إنجاز نسبة بنائية لا تقل عن 60% بعد مرور عام على بدء التنفيذ، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما يسهم في إزالة العقبات أمام المشروعات الجادة تحت الإنشاء وتسريع حصولها على التمويل.

وأشار هاشم، إلى استمرار الحوافز التمويلية الإضافية التي تتيح خفض سعر العائد من 15% إلى 13% وفقاً لضوابط تعميق التصنيع المحلي وإقامة صناعات مستحدثة تقلل الفاتورة الاستيرادية، موضحاً أن المبادرة تتيح خفض العائد بنسبة 1% حال زيادة المكون المحلي من 7% إلى 10%، وبنسبة 1.5% حال تجاوز الزيادة 10%، فيما يصل الخفض إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محلياً ولها حجم استيراد كبير.

وأكد استمرار منح الأولوية للمنشآت الصناعية المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، بما يعزز التوزيع الجغرافي للاستثمارات الصناعية ويدعم التنمية الاقتصادية بالمناطق المستهدفة.

من جانبها، أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تضطلع بالدور الفني والتنظيمي في تنفيذ المبادرة وضمان وصول التمويل إلى المصنعين المستحقين، من خلال استقبال الطلبات والمستندات المطلوبة بمقر الهيئة الرئيسي بالتجمع الخامس أو عبر فروعها الإقليمية المنتشرة بمختلف المحافظات.

وأوضحت أن وحدة دعم الصناعة بالهيئة تتولى دراسة الطلبات وتقييمها فنياً، ومراجعة النسب البنائية والجداول الزمنية للمشروعات، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية للتحقق من جدية التنفيذ واستيفاء الاشتراطات الفنية والتشغيلية، تمهيداً لإصدار الموافقات الفنية اللازمة للجهات التمويلية، بما يسهم في تسريع إجراءات حصول المصانع المستوفية للاشتراطات على التمويل.

ودعت رئيس الهيئة المصنعين الجادين إلى الاستفادة من المزايا والتيسيرات الجديدة التي تتيحها المبادرة، مشيرةً إلى أن مدة سريان المبادرة تبلغ خمس سنوات من تاريخ بدء إقرارها.