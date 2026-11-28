كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بمزاولة مهنة "منادى سيارات" ومطالبة قائدى السيارات بمبالغ مالية نظير إنتظار سياراتهم بإحدى المناطق بالجيزة.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 17/ أكتوبر المنقضى وممارسته مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" بأحد الشوارع بنطاق دائرة القسم محل سكنه بقصد التربح .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





