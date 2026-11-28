قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة،، بزيارة المقر الرئيسي للمعهد الزراعي المتوسطي «سيام باري» (CIHEAM Bari)، حيث عقدت الوزيرة جلسة مباحثات مع بياجيو دي تيرليزي، مدير المعهد، وفريق من الخبراء والمتخصصين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع نطاق الشراكة بين الوزارة والمعهد خلال المرحلة المقبلة.

التنمية الريفية المتكاملة، والتنمية الاقتصادية المحلية

وتناولت المباحثات استعراض مجالات التعاون القائمة بين الجانبين في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2021، وفرص تطوير هذا التعاون وتوسيع نطاقه في ضوء الاختصاصات الحالية لوزارة التنمية المحلية والبيئة، بما يشمل التنمية الريفية المتكاملة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والإدارة المستدامة للمناطق الساحلية، وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

الشراكة مع معهد سيام باري

وأكدت الدكتورة منال عوض اعتزازها بالشراكة مع معهد سيام باري، مشيدة بما يمتلكه المعهد من خبرات علمية وفنية وتطبيقية في مجالات التنمية المستدامة للمجتمعات الريفية والساحلية، وإدارة الموارد الطبيعية، ودعم الابتكار ونقل المعرفة وبناء القدرات، فضلاً عن دوره في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين دول حوض البحر المتوسط.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وما أتاحته المبادرة من مقومات للبنية الأساسية والخدمات، بما يمهد للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات معيشة المواطنين بالقرى المصرية.

التعاون مع المعهد في دعم مبادرة «القرية المنتجة»

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية التعاون مع المعهد في دعم مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والمقومات الاقتصادية المتاحة بالمجتمعات الريفية، وتوطين الأنشطة الإنتاجية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والغذائية، وتمكين المرأة والشباب وصغار المنتجين اقتصادياً، وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الأسواق.

كما تناولت المباحثات فرص الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المعهد في مجال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمناطق الساحلية وتنمية المجتمعات المحلية بها، وتطوير تطبيقات الاقتصاد الأزرق، بما يحقق التوازن بين حماية النظم البيئية البحرية والساحلية، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية المستدامة من الموارد الطبيعية، وتوفير فرص عمل ومصادر دخل متنوعة لسكان هذه المناطق.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن ما تمتلكه مصر من امتدادات ساحلية على البحرين المتوسط والأحمر، وما تتمتع به المجتمعات الساحلية المصرية من مقومات اقتصادية وبيئية وسياحية متنوعة، يتيح فرصاً واسعة للتعاون مع المعهد في تطوير نماذج تنموية متكاملة تجمع بين حماية البيئة وتحسين سبل معيشة السكان المحليين، وتشجيع السياحة البيئية والصيد المستدام والأنشطة الإنتاجية المرتبطة بالموارد البحرية والساحلية.

وفي سياق متصل، قامت الدكتورة منال عوض والوفد المرافق لها بزيارة فرع معهد سيام باري بمدينة تريكازي الساحلية بإقليم بوليا جنوب إيطاليا، والذي يمثل مركزاً متخصصاً للتدريب والبحث العلمي والتعاون الدولي في مجالات التنمية المستدامة للمجتمعات الساحلية والاقتصاد الأزرق وحماية النظم البيئية البحرية.

واطلعت الوزيرة خلال الزيارة على مجالات عمل المركز وبرامجه ومشروعاته، والتي تشمل بناء قدرات المسؤولين والخبراء والكوادر الفنية بدول البحر المتوسط وأفريقيا في مجال التخطيط والإدارة المستدامة للمناطق الساحلية، ورصد النظم البيئية البحرية، وحماية التنوع البيولوجي، وتطوير الأنشطة الاقتصادية المستدامة بالمجتمعات الساحلية.

كما تعرفت الدكتورة منال عوض ، على تجربة المعهد في بناء الشراكات مع السلطات المحلية والمؤسسات البحثية ومنظمات المجتمع المدني والمنتجين المحليين، وتوظيف نتائج البحوث العلمية في تطوير حلول عملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه المجتمعات الساحلية، ودعم مشاركة السكان المحليين في إدارة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.

وأشادت الدكتورة منال عوض بأهمية هذا النموذج في تحقيق التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المحلية، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من هذه التجربة في تطوير نماذج مماثلة بالمحافظات الساحلية المصرية، بما يتناسب مع خصوصية كل منطقة ومقوماتها التنموية والبيئية.

وبحث الجانبان كذلك فرص التعاون في إعداد وتنفيذ برامج متخصصة لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية والكوادر الفنية والبيئية بالمحافظات المصرية، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجالات التخطيط للتنمية الريفية والساحلية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق، والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة في ختام المباحثات أهمية العمل على تطوير إطار التعاون المؤسسي بين الوزارة والمعهد خلال المرحلة المقبلة، وترجمة مجالات الاهتمام المشترك إلى برامج تنفيذية ومشروعات تنموية نموذجية قابلة للتطبيق والتوسع بالمحافظات المصرية، والاستفادة من شبكة الشراكات الدولية والإقليمية التي يتمتع بها المعهد في توفير الدعم الفني وحشد الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ هذه البرامج والمشروعات.