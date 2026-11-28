عقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، لمناقشة ومتابعة مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال ومعدلات التنفيذ خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، والوقوف على الموقف الفعلي للموازنات التخطيطية ومؤشرات الإنتاج والإيرادات والأرباح بكل شركة.

ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مواصلة دعم الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيات الحديثة، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي، وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وأصولها.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن التوجيهات الرئاسية تمثل خارطة طريق للعمل خلال المرحلة الحالية، بما يستوجب تكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والطاقات التصنيعية المتاحة، والارتقاء بجودة المنتجات، وترشيد النفقات، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية قوية وقادرة على المنافسة.

وشدد جمبلاط على أهمية إعداد موازنات تخطيطية واقعية وقابلة للتنفيذ، تستند إلى دراسة موضوعية للإمكانات الفعلية لكل شركة، وتتوافق مع مستهدفاتها الإنتاجية والتشغيلية، مع المتابعة الدورية لمعدلات الإنتاج والتكاليف والإيرادات والأرباح.. مؤكدًا ضرورة تحقيق الترابط والتكامل بين الموازنة المخططة وحجم الإنتاج الفعلي ومعدلات المبيعات والإيرادات والأرباح المستهدفة، بحيث تعكس الأرقام حقيقة الأداء الاقتصادي والتشغيلي للشركات.

واشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل وفق رؤية واضحة وأرقام دقيقة ونتائج قابلة للقياس، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف استراتيجية الدولة في بناء اقتصاد وطني قوي وصناعة مصرية متطورة.

وأوضح الوزير أن الأرقام الواردة بالموازنات والتقارير يجب ألا تكون مجرد بيانات رقمية، وإنما مؤشرات واضحة ومُفسَّرة ومعبرة عن الواقع، ومدعومة بأسس وحسابات دقيقة، بما يتيح تقييم الأداء بصورة موضوعية، ورصد الانحرافات بين المستهدف والمتحقق، وتحديد أسبابها ووضع الإجراءات التصحيحية المناسبة.

وتناول الاجتماع مراجعة ومناقشة البنود الرئيسية المؤثرة في نتائج الأعمال والتكلفة الإنتاجية، وفي مقدمتها تكاليف الخامات ومستلزمات الإنتاج، ومعدلات الإهلاك، وبند الأجور، مع دراسة تأثير كل عنصر على تكلفة المنتج النهائي ومعدلات الربحية، والتأكد من دقة احتساب تلك البنود وفقًا لطبيعة النشاط والقدرات الإنتاجية لكل شركة.

كما تم استعراض نتائج الأعمال والموقف التنفيذي للمستهدفات، ومناقشة سبل تحسين الأداء المالي والإنتاجي، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، ورفع كفاءة إدارة الموارد، بما يتسق مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية الصناعية، ويعزز مساهمة شركات الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد الوطني.

في سياق متصل، أشار الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط إلى أهمية التوسع في إدخال صناعات جديدة إلى الشركات التابعة، وفتح مجالات إنتاجية متنوعة تتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات السوق المحلية.

وشدد على ضرورة أن تستند خطط التوسع الصناعي إلى دراسات جدوى اقتصادية وفنية دقيقة، تضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية، وتعزيز العائد الاقتصادي، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأصدر الوزير توجيهات بدراسة الفرص المتاحة لتوطين أحدث التكنولوجيات، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والإمكانات الفنية والتكنولوجية المتوافرة بالشركات، مع الحرص الدائم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بكل جهة وحُسن إدارتها، والاستثمار في العنصر البشري وتمكين الكفاءات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالسعي الحثيث نحو تحقيق الجدارة وفق معايير موضوعية، وضمان كفاءة الأداء بمختلف المؤسسات، من خلال ترسيخ ثقافة النقد والمراجعة الذاتية، وإجراء تقييم موضوعي ومستمر للأداء، بما يسهم في تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين، وتصحيح مسار العمل بصورة مستمرة.