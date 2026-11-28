كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من نجله لقيامه بالتعدى عليه ووالدته بالسب والضرب ومنعهما من دخول مسكنهما بالبحيرة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 25/ الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة من (الظاهر بمقطع الفيديو – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من نجله لقيامه بالتعدى عليه ووالدته بالسب والضرب ومنعهما من دخول مسكنهما لخلافات عائلية بينهم.





أمكن ضبط المشكو فى حقه (تاجر – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بالتعدى على والده بالسب وطرده ووالدته من مسكنهما لذات الخلافات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





