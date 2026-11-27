شهدت محافظة بورسعيد واقعة اعتداء مدير مدرسة على والي أمر طالب أمام نجله و إصابته إصابات بالغة فى الوجه وسحله أمام نجله فى فيديو لكاميرات مراقبة المدرسة تم تسريبه بشكل يثير الدهشة على مواقع التواصل الاجتماعي كونه تابع لمؤسسة تعليمية دون الوصول الي من قام بتسريب تلك الفيديو الذي أشعل غضب المواطنين تجاه مدير المدرسة

تعليم بورسعيد يؤكد الواقعة ويستبعد المدير مؤقتا

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد صحة الواقعة للفيديو المتداول فى بيان رسمي موضحة ان الواقعة حدثت بين ولى أمر طالب و مدير مدرسة اسامة الشربيني التابعة لإدارة جنوب التعليمية

وأكدت مديرية تعليم بورسعيد في اطار الرد على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يخص مشاجرة حدثت في مدرسة الشهيد أسامة الشربيني الأساسية، التابعة لادارة جنوب التعليمية، بين مدير المدرسة وأحد أولياء الأمور، تبين أن المشاجرة حدثت يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر الجاري.

وعلى أثر المشاجرة انتقل مسئولي التعليم والجهات الشرطية وتم الاحالة إلى النيابة العامة، حيث تم التنازل والتصالح بين الطرفين واخلاء سبيلهما.

واتخذت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد بعض الاجراءات منها احالة الوافعة برمتها إلى النيابة الادارية، ومدير المدرسة حاليا على قوة إدارة جنوب التعليمية.

وأهابت المديرية الجميع انتظار النتائج التي ستسفر عنها تحقيقات النيابة الادارية.

ولى الامر المعتدى عليه يروى تفاصيل الواقعة

غير ان ولى الامر المعتدى عليه خرج بعدد من التصريحات و التغريدات بدأت بتغريدة لزوجته التى شهدت واقعة الاعتداء على زوجها أمام اعينها هى وابنهم وسحله من قبل مدير المدرسة مطالبة بحقه تجاه الواقعة

تلاها تصريحات لولي الامر المعتدى عليه أحمد الجنيدي، ولي أمر الطالب ياسين روى خلالها تفاصيل واقعة الاعتداء عليه داخل مدرسة أسامة الشربيني بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أنه تعرض للضرب والسحل أمام نجله، ثم احتجازه داخل مكتب مدير المدرسة، مطالبًا الجهات المعنية بحفظ حقه ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

وقال الجنيدي إن الواقعة بدأت عندما اصطحب نجله إلى المدرسة في يوم الرحلة المدرسية، ثم توجه إلى عمله، قبل أن يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ابنه يخبره بأن المدرسة لا تريد اصطحابه في الرحلة، وتطلب حضور ولي أمره، فعاد من عمله إلى المدرسة لمعرفة سبب استدعائه.

وأضاف أنه فوجئ عند وصوله بأن نجله كان محتجزًا بمفرده داخل غرفة بجوار مكتب المدير، وأن هاتفه المحمول كان قد تم أخذه منه، موضحًا أن مدير المدرسة طلب إحضار الطفل لمواجهته بأحد الطلاب، وسأله عما إذا كان ياسين قد اعتدى عليه أو ضربه، فأجاب الطالب بالنفي، مؤكدًا أن ياسين لم يفعل له شيئًا.

وأوضح الجنيدي أنه توجه إلى مدير المدرسة مستفسرًا عن سبب استدعائه من عمله طالما أن الطفل لم يرتكب أي مخالفة، إلا أن المدير طلب منه أخذ نجله والذهاب إلى الرحلة ومغادرة المدرسة، بأسلوب شعر معه أنه يتعرض للطرد، فقرر عدم الدخول في نقاش وغادر المكان بصحبة ابنه.

وتابع أنه أثناء خروجه كان يتحدث مع نجله ويقول له إن ما يحدث أمر غير طبيعي، دون أن يوجه حديثه إلى مدير المدرسة، لكنه فوجئ بشخص يجذبه من الخلف ويوجه إليه ضربة بالرأس، ثم انهال عليه باللكمات حتى سقط أرضًا، قبل أن يتم سحله على الأرض ويفقد الوعي تمامًا.

وأشار إلى أنه بعد إفاقته فوجئ باصطحابه إلى مكتب المدير واحتجازه داخله، وعندما حاول الخروج رفض ذلك، وحين سأله عما إذا كان يحتجزه بالفعل، أجابه بالإيجاب، ما دفعه لمحاولة الاتصال بالشرطة والاستعانة بالنجدة لإنهاء الموقف.

وكشف الجنيدي أنه تعرض لضغوط من بعض الأشخاص التابعين لمدير المدرسة للتنازل عن المحضر، حيث أخبروه بأنه قد يتعرض للحبس، وأن مدير المدرسة سيوجه إليه اتهامًا بالاعتداء على موظف عام، مضيفًا أن مدير المدرسة نفسه أخبره بأنه أحدث إصابة في رقبته بنفسه، وأنه سيحرر محضرًا يتهمه فيه بالاعتداء عليه، وهو ما جعله يشعر بأنه قد يجد نفسه متهمًا ومهددًا بالحبس، خاصة أنه لم يسبق له دخول أي قسم شرطة طوال حياته، فخشي على نفسه من الحبس واضطر وقتها إلى التنازل عن المحضر وإثبات التصالح، قبل أن يحصل لاحقًا على مقطع الفيديو الذي وثق واقعة الاعتداء عليه، ويكتشف حجم ما تعرض له، ليقرر إعادة اتخاذ الإجراءات القانونية والمطالبة بحقه.

وأضاف أنه توجه عقب خروجه لتلقي العلاج، بعدما كان غارقًا في دمائه، وحصل على 9 غرز جراحية، فضلًا عن إصابته بتورم في الوجه وكدمات واضحة حول العينين، مؤكدًا أنه قرر إعادة فتح المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن إجراءات إعادة التحقيق من المنتظر الانتهاء منها خلال ساعات.

وأكد ولي أمر الطالب أنه لم يعد قادرًا على ممارسة حياته بصورة طبيعية منذ الواقعة، قائلًا إنه لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، كما أن نجله ياسين يعاني حالة نفسية صعبة بعدما شاهد والده يتعرض للضرب والسحل أمام عينيه، فضلًا عن الحالة النفسية السيئة التي تعيشها زوجته جراء ما حدث.

واختتم الجنيدي حديثه بالتأكيد على تمسكه بحقه وحق أسرته، وثقته في جهات التحقيق والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

مدير مدرسة اسامة الشربيني يخرج عن صمته

وبرغم غضبة الأهالي من الواقعة خرج سامح حسين مدير مدرسة اسامة الشربينى بتصريحات لايضاح الواقعة و اسبابها مؤكد ان ولى الامر بادر منذ وصوله المدرسة التحدث بأسلوب غير لائق وعنيف مع كل من قابله حتى وصل الي مكتب المدير نفسه معترض على منع نجله من رحلة المدرسة وتركه عمله وتوجهه الي المدرسة لمعرفة سبب المنع الذي تبين انه بسبب لبس وتم تدارك الامر والسماح للطالب بالذهاب مع زملائه للرحلة

واضاف مدير المدرسة انه وجد معاملة بأسلوب مستفز من ولي الامر الذي تطاول بالسباب على المدرسة و العاملين بها مما دفع المدير للحاق به محاول تأنيبه ونهيه عن سب المدرسة و مطالبته بالرحيل عبر البوابة

وأضاف مدير المدرسة سامح حسبن فوجئت بعدها بولي الامر يسبني و يسب أمي و ديني فكان وقتها انفلات اعصابي كأي رجل حر لرد كرامتي و ركلته وقتها بقدمى لدفعه باتجاه الباب خارج المدرسة

واكمل مدير مدرسة اسامة الشربيني لم يسكت ولى الامر واستمر فى السباب فما شعرت بنفسي الا و انا أوجه إليه لكمات احدثت إصابته وبعد ذلك دخلت مكتبي رضوخ لطلب الزملاء ولكن ولي الامر لم يغادر فخرجت إليه مجددا واصطحبته الى مكتبي فى محاولة لاحتواء الأزمة واخبرته ان كلانا قد أخطأ

وأضاف سامح حسين رفض ولى الامر واصر على التهديد بحبسي واتصل بوالديه الذي وصل الي المدرسة وهددنى بالحبس فما كان منى الا ان أخطرت النجدة و أمن المديرية و أمن الادارة و الجهات المعنية الذين حضروا جميعا وحاولوا احتواء الموقف دون جدوى أمام اصرار ولى الامر بحبسى فتوجهنا لقسم الشرطة وبعدها تم العرض على النيابة العامة وتم التصالح أمام النيابة العامة و الخروج معا دون مشكلة الا اني فوجئت بما يتم تداوله على صفحات السوشيال ميديا كأنها حملة مننهجة

نجل مدير المدرسة المعتدي على ولي أمر طالب ببورسعيد يعتذر له عبر فيس بوك

ومن جانبه قدم نجل مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على ولي أمر طالب داخل إحدى المدارس بمحافظة بورسعيد، اعتذاره لولي الأمر وأسرته، في رسالة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على خلفية الواقعة التي أثارت حالة واسعة من الجدل والتفاعل.

وقال نجل مدير المدرسة في رسالته إنه يعتذر لولي الأمر وأسرته عما حدث، متمنيًا أن يتقبل اعتذاره، ومؤكدًا استعداد أسرته للذهاب إلى منزله وتقديم الاعتذار وإنهاء أي خلاف بينهما، مضيفًا أنهم في النهاية أهل وإخوة ولا يوجد إنسان معصوم من الخطأ.

وأشار إلى أنه يتمنى أن يقدر ولي الأمر مشاعره كابن يرى والده محور حديث مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الأبناء ليس لهم ذنب في الخلافات التي تحدث بين الكبار، وأن كل أسرة تحرص على مشاعر أفرادها.

واختتم نجل مدير المدرسة رسالته بالإشارة إلى إتمام التصالح أمام النيابة العامة، معربًا عن أمله في أن يكون التصالح من القلوب أيضًا، وأن تنتهي الواقعة بكل احترام ومودة، قائلًا: حقك علينا، وكل الاحترام والتقدير لحضرتك ولأسرتك الكريمة.