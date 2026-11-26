نعى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حادث الحريق الأليم الذي شهدته منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معربًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، في هذا المصاب الأليم الذي أحزن الجميع، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

محافظ بورسعيد ينعى ضحايا حادث حريق الوراق ويقدم خالص العزاء لأسرهم

وأعرب محافظ بورسعيد عن بالغ أسفه وحزنه إزاء هذا الحادث المؤلم، مؤكدًا تضامنه الكامل مع أسر الضحايا في مصابهم، ومقدمًا لهم خالص العزاء والمواساة، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم في هذا الظرف الإنساني الصعب

كما أعرب المحافظ عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنّ الله عليهم بالشفاء التام والعاجل، وأن يتجاوزوا آثار الحادث، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ أبناء الشعب المصري من كل مكروه وسوء، وأن يديم على مصر وشعبها نعمة الأمن والسلامة