كشفت وزارة الداخلية حقيقة منشور مدعوم بصورة جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بشأن سير قائدي سيارات النقل بالحارة اليسرى بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وتجاوزهم السرعات المقررة.

وأوضحت الوزارة أنه بالفحص تبين أن الصورة المتداولة مفبركة، وتم إعدادها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص المسؤول عن نشرها، وتبين أنه موظف بإحدى الشركات ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وبمواجهته، أقر باصطناع مقطع فيديو والصورة المشار إليها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ونشرهما عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات، مستغلًا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق في الجيزة، كما أوضح أنه حذف مقطع الفيديو لاحقًا.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.