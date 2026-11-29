كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام عدد من الأشخاص بتعاطي مواد مخدرة بأحد شوارع محافظة الإسكندرية، ما أثار تفاعلًا بين المتابعين.

وأوضحت الوزارة أنه عقب الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهم 3 أشخاص وسيدة، جميعهم مقيمون بنطاق محافظة الإسكندرية ولهم معلومات جنائية.

وعُثر بحوزة المضبوطين على كمية من مخدر الآيس، بالإضافة إلى سلاحين أبيضين، وبمواجهتهم أقر 3 منهم بارتكاب الواقعة يوم 18 من الشهر الجاري، أثناء وجودهم بأحد شوارع دائرة قسم شرطة أول المنتزه، كما اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي.

وأضافت الوزارة أن السيدة المضبوطة كانت تمارس نبش القمامة والتسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.