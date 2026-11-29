كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخرين "مستقلين دراجة نارية" لقيامهم بترويج وبيع المواد المخدرة بأحد الشوارع بدمياط .

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (5 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر سعد)، وضُبط بحوزتهم (أكثر من 4 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، بانجو، هيدرو" – 2 فرد خرطوش – سلاح أبيض – الدراجة النارية "الظاهرة بمقطع الفيديو بدون لوحات معدنية") ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

تم التحفظ على الدراجة النارية .. واتخاذ الإجراءات القانونية .