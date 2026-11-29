أعلن الجيش الإيراني، فجر اليوم الأحد، اندلاع حريق في ناقلة نفط، جراء اصطدامها بلغم بحري أثناء إبحارها شرقي مضيق هرمز.

وقالت القوات البحرية الإيرانية، في بيان أوردته وسائل إعلام محلية، إن الناقلة «مخالفة»، مشيرة إلى اصطدامها بلغم بحري، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، تصاعدت حدة المواجهة البحرية بين إيران والولايات المتحدة، أمس، مع إعلان الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط بالقرب من الساحل الجنوبي لمضيق هرمز وميناء خصب العُماني، وتحذيره من انتشار الألغام البحرية في مسارات ملاحية تعتبرها طهران غير مصرح بها.

وتوعدت القوات البحرية الإيرانية بكسر الحصار الأمريكي المفروض على موانئ البلاد، وطرد القوات الأمريكية من منطقة غرب آسيا والمحيط الهندي، بالتزامن مع إعلان واشنطن تعطيل سفينة حاولت اختراق الحصار.

وتأتي هذه التطورات وسط تحركات إيرانية لتعزيز القدرات العسكرية والردعية لقواتها البحرية، في ظل تصاعد التوترات والمواجهة بين الجانبين.

ونقلت شبكة «سى إن إن» الأمريكية، عن وكالة «تسنيم» الإيرانية، بيانًا للعلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثورى، أفاد بأن الناقلتين حاولتا عبور المضيق عبر مسار وصفه البيان بأنه «غير مصرح به»، مدعيًا أنهما عمدتا إلى تعطيل أنظمة تحديد المواقع، على غرار ناقلتين أخريين سبق الإعلان عن انفجارهما. وحذرت بحرية الحرس الثورى من انتشار ألغام بحرية شديدة التدمير فى المسار الذى تعتبره غير مصرح به، معتبرة أن الدعم الجوى الذى يوفره الجيش الأمريكى لناقلات النفط لن يحول دون تعرضها لخطر الألغام البحرية.