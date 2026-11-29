نفذت الإدارة الزراعية بمركز ومدينة إمبابة، التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، حملات ميدانية لحصر الزراعات على الطبيعة بزمام المركز؛ وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لمتابعة منظومة صرف الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق الضوابط المعتمدة.

وجاءت هذه التحركات الميدانية بقيادة الدكتورة وسام صبري، مدير الإدارة الزراعية بإمبابة، حيث شملت الأعمال أيضا معاينة أراضي الإصلاح الزراعي الواقعة خارج الزمام؛ للتحقق من زراعتها الفعلية، والتأكد من استغلالها في الأغراض الزراعية المقررة ومنع أي مخالفات أو تعديات.

وتأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات بوزارة الزراعة، والدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بالوزارة، وبمتابعة ميدانية من المهندس خالد أبو العطا، مدير مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة؛ لضبط منظومة التوزيع والحصر، ودعم المزارعين مع انطلاق الموسم الشتوي.