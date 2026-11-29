تقدم اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على زيارته الميدانية للمحافظة، وما تضمنته من تفقد عدد من المشروعات الصناعية والخدمية والتنموية بمختلف القطاعات، مؤكدًا أن الزيارة تعكس اهتمام الدولة بمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والوقوف على معدلات تنفيذها، ودفع جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أعرب المحافظ عن خالص تقديره للسادة الوزراء المرافقين لدولة رئيس مجلس الوزراء، وهم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، كما وجه الشكر للدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، واللواء مهندس أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،واللواء مهندس طارق جويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، تقديرًا لمشاركتهم في الزيارة ومتابعتهم للمشروعات والملفات المرتبطة بقطاعات عملهم.

ووجّه محافظ بني سويف الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والجامعات والمؤسسات التعليمية الواقعة في نطاق المحافظة، تقديرًا لتعاونهم ومساندتهم لجهود المحافظة في مختلف الملفات، ودورهم في دعم مسيرة التنمية وخدمة المجتمع المحلي.

كما توجّه المحافظ بالشكر إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى والعاملين بها، وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وفي مقدمتها المديريات الخدمية وشركات المرافق، لما بذلوه من جهود في الإعداد للزيارة وتنفيذ أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين والمناطق التي شملتها الجولة.

وأعرب المحافظ عن تقديره للأجهزة الشرطية والأمنية والرقابية، لما قدمته من تعاون وتنسيق في مختلف مراحل الإعداد للزيارة، مثمنًا كذلك دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والشخصيات المجتمعية التي ساهمت بجهودها ومشاركاتها في إظهار الصورة الحضارية اللائقة بمحافظة بني سويف.

كما وجه محافظ بني سويف الشكر والتقدير لمجموعة مصانع العربي، ومصنع «إل هوا إيجيبت» للمنسوجات، تقديرًا لحسن الاستقبال والتنظيم، وما لمسه خلال تفقد دولة رئيس مجلس الوزراء للمصنعين من جهود متميزة في العمل والإنتاج، متمنيًا لهما دوام التوفيق ومزيدًا من النجاح والتوسع.

وخص المحافظ بالشكر والتقدير نائبه السيد بلال حبش، لما بذله من جهود ميدانية وتنسيقية ومتابعة مستمرة لمختلف الترتيبات، والأستاذ كامل علي غطاس، السكرتير العام للمحافظة، لما قام به من متابعة وتنسيق مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية، فضلًا عن جهود رؤساء الوحدات المحلية وكافة فرق العمل بديوان عام المحافظة، لإنجاز التكليفات والاستعداد لمختلف محطات الزيارة.

وأشاد اللواء عبد الله عبد العزيز بروح التعاون والعمل الجماعي التي سادت بين مختلف الجهات والمؤسسات وأبناء المحافظة، مؤكدًا أن ما تحقق من تنسيق وتكامل في الأدوار يعكس العمل بروح الفريق الواحد، وأن ظهور بني سويف بالصورة اللائقة والمشرفة خلال الزيارة كان ثمرة تضافر جهود الجميع، كل في موقعه واختصاصه.

وفي هذا السياق، ناشد المحافظ المواطنين ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مظهر حضاري وصورة إيجابية للمحافظة، من خلال التعاون في الحفاظ على أعمال النظافة والتجميل والتطوير، وعدم إلقاء المخلفات في الشوارع أو الإضرار بالمرافق العامة والممتلكات، مؤكدًا أن الحفاظ على ما تم إنجازه مسؤولية مشتركة، وأن استدامة هذه الجهود تتطلب مشاركة إيجابية من الجميع.

وأكد المحافظ أن ما شهدته المراكز التي شملتها الزيارة من أعمال نظافة وتجميل وتطوير ورفع كفاءة سيجري العمل على تعميمه تباعًا في باقي مراكز ومدن المحافظة، وفقًا لخطة عمل تستهدف تحسين المظهر العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن جهود التطوير لن تقتصر على مناطق بعينها، وإنما تمتد لتشمل مختلف أنحاء المحافظة.