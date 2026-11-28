خلال جولته بمحافظة بني سويف، اليوم؛ لتفقد عدد من المشروعات الصناعية والتنموية والخدمية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال مشروع إنشاء كوبري الشاملة بالمدخل الشمالي لمدينة بني سويف، والذي يجرى تنفيذه أعلى مزلقان عزمي وترعة الإبراهيمية وخط السكة الحديد القاهرة / أسوان، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال، والوقوف على ما يمثله المشروع من أهمية في تيسير الحركة المرورية.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال التفقد، إلى أن مشروع إنشاء كوبري الشاملة بالمدخل الشمالي لمدينة بني سويف، أعلى مزلقان عزمي، يأتي ضمن خطة وزارة النقل لإقامة كباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة على مستوى الجمهورية، موضحاً أن هذه الخطة تتضمن إقامة 54 كوبري أعلى المزلقانات، وأنه تم بالفعل تنفيذ 36 كوبري (16 بالدلتا – 20 بالصعيد) بتكلفة تقدر بنحو 15 مليار جنيه، وجار تنفيذ 12 كوبري (4 بالدلتا – 8 بالصعيد)، مضيفا أنه من المقرر تنفيذ 6 كباري (3 بالدلتا – 3 بالصعيد) ضمن هذه الخطة الشاملة.

وأشار اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، خلال الجولة، إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع إنشاء كوبري الشاملة بالتعاون بين المحافظة، والهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، بما يسهم في تطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمدينة، وتحسين الربط بين مداخلها ومناطقها السكنية والخدمية.

وأضاف، أن الكباري الجديدة من شأنها أن تسهم في الحد من التكدسات المرورية بالمدخل الشمالي، وتيسير حركة المركبات عبر المزلقان والمنطقة المحيطة به، وتقليل زمن الانتقال، فضلًا عن رفع مستوى الأمان للمواطنين أثناء عبور خط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية، وتحسين الوصول إلى المناطق السكنية والخدمية والتعليمية المتصلة بهذا المحور.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس محمد عشري، مدير مشروع تنفيذ كوبري الشاملة أعلى مزلقان عزمي، حول مكونات المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنه يشمل إنشاء كوبريين للسيارات وللمشاة؛ حيث يربط الكوبري الأول شارع بورسعيد بشارع سعد زغلول، مرورًا أعلى منطقة المشتل وترعة الإبراهيمية وخط السكة الحديد القاهرة/ أسوان، فيما يخدم الكوبري الثاني الاتجاهات المرورية المتصلة بشارع سعد زغلول وشارعي صلاح سالم وبورسعيد، بمدينة بني سويف.

وأضاف المهندس محمد عشري، يتضمن المشروع إنشاء كوبري للمشاة أعلى المزلقان، لتيسير عبور المواطنين بصورة أكثر أمانًا، ولا سيما كبار السن وذوي الهمم والمرضى والأطفال، وفصل حركة المشاة عن حركة السيارات في منطقة تشهد كثافات مرورية وحركة عبور متكررة.