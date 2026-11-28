تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محطة القطار الكهربائي السريع "الفيوم- بني سويف"، وكان في استقباله الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد هاني، محافظ الفيوم، واللواء مهندس طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، وذلك ضمن جولته اليوم بمحافظة بني سويف، لتفقد ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات البنية التحتية، التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية بمختلف المحافظات.

وفي مستهل التفقد، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية مشروعات النقل الجماعي الحديثة التي تنفذها الدولة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة النقل، وتعزيز الربط بين المحافظات والمناطق العمرانية والصناعية والسياحية، مشيرًا إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع تمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الحديثة، وتسهم في تيسير حركة انتقال المواطنين وتقليل زمن الرحلات، فضلًا عن دعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة للتنمية.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، حول مكونات المشروع والموقف التنفيذي للمحطة، باعتبارها إحدى محطات الركاب الرئيسية ضمن الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع، الذي يمتد من مدينة السادس من أكتوبر باتجاه محافظات صعيد مصر، ويتكامل مع الخطين الأول والثالث من الشبكة من خلال تبادل الخدمة مع الخط الأول بمحطة حدائق أكتوبر، والخط الثالث بمحطة قنا، بما يحقق الربط بين عدد من المحافظات والمراكز العمرانية والصناعية والسياحية، ضمن منظومة متكاملة للنقل الحديث.

وأضاف وزير النقل أن موقع المحطة بمنطقة «دمو» بمحافظة الفيوم يكتسب أهمية خاصة، باعتبارها نقطة ربط استراتيجية تخدم محافظتي الفيوم وبني سويف والمناطق المحيطة بهما، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة لتطوير البنية الأساسية والارتقاء بكفاءة شبكة النقل على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أكد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل نقلة مهمة في منظومة النقل والمواصلات بالمحافظة، لما يوفره من وسيلة انتقال حديثة وسريعة تربط بني سويف بمختلف المحافظات والمدن، وتسهم في تيسير حركة المواطنين وتقليل زمن الرحلات، فضلًا عن دعم حركة الاستثمار والتنمية، وفتح آفاق جديدة للاستفادة من المقومات الاقتصادية والسياحية التي تتمتع بها المحافظة.

وأشار الدكتور محمد هاني، محافظ الفيوم، إلى أن تنفيذ هذه المحطة وفق أحدث المعايير الهندسية العالمية يعكس اهتمام الدولة بدعم التنمية الشاملة بإقليم شمال الصعيد بشكل عام وفي محافظة الفيوم بشكل خاص، مشيراً الى أن المشروع يفتح آفاقاً واعدة لدعم الحركة الاستثمارية والزراعية والصناعية بمحافظة الفيوم، فضلاً عن تنشيط الحركة السياحية الوافدة إليها من خلال تسهيل وصول الزوار، وتيسير نقل البضائع والحاصلات الزراعية التي تشتهر بها المحافظة بكفاءة عالية وتكلفة أقل.

كما استعرض اللواء كامل شحاتة، مدير المشروع، المكونات الرئيسية للمحطة، والتي تضم مبنى رئيسيًا وصالات مخصصة لخدمة الركاب، ومناطق للدخول والخروج وتنظيم حركة المترددين، وأرصفة للقطارات، إلى جانب مسارات الوصول التي تربط المحطة بالطرق والمحاور المحيطة، بما ييسر حركة الركاب ويضمن سهولة الوصول إلى المحطة والاستفادة من الخدمات التي توفرها.

وفي سياق متصل، أوضح مدير المشروع أن الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع يبلغ طوله نحو 1148 كيلومترًا، ويمتد من مدينة السادس من أكتوبر باتجاه محافظات صعيد مصر، وتصل السرعة التصميمية للقطارات على مساره إلى نحو 250 كيلومترًا في الساعة، وفقًا للمخطط العام للمشروع.