عقب انتهاء زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمحافظة بني سويف، عقد المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز، اجتماعًا مع أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة، لتوجيه الشكر والتقدير لجميع القيادات والعاملين على جهودهم وتعاونهم في الإعداد للزيارة، وما ظهر به العمل من تنسيق وتكامل أسهم في خروج الزيارة بالمستوى اللائق والمشرف.

جاء ذلك بحضور بلال حبش، نائب المحافظ، وكامل علي غطاس، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد دسوقي، مدير مكتب المحافظ.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم المحافظ بخالص الشكر والتقدير لجميع القيادات التنفيذية والعاملين بمختلف الجهات، تقديرًا لما بذلوه من جهود وتعاون وتنسيق، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الجهود بين مختلف الأجهزة.

وأكد المحافظ أن المستوى الذي ظهرت به بني سويف خلال الزيارة يجب أن يكون معيارًا مستمرًا للعمل والأداء في جميع القطاعات، وليس جهدًا استثنائيًا يرتبط بزيارة أو مناسبة، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل بنفس الروح والجدية والانضباط، والسعي الدائم لتقديم المزيد من الجهد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المواطن يتطلع دائمًا إلى المزيد من العمل والإنجاز الملموس، وأن مسؤولية الحفاظ على المظهر الحضاري وما تحقق من مستوى متميز لا تقع على عاتق الأجهزة التنفيذية وحدها، وإنما هي مسؤولية مشتركة تتطلب مشاركة إيجابية وفاعلة من المواطنين، والحفاظ على الممتلكات العامة ونظافة الشوارع والميادين.

وشدد المحافظ على أهمية أن تمتد روح التعاون والانتماء والمشاركة المجتمعية التي ظهرت خلال الزيارة إلى مختلف مواقع العمل والمراكز والمدن والقرى، لتصبح ثقافة مستمرة وسلوكًا عامًا يسهم في الارتقاء بالمحافظة وتحقيق تطلعات أبنائها.