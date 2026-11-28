أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عن انقطاع المياه عن مجلس قروي الحمام ودنديل بمركز ناصر، من الساعة 10 صباح غد، الأحد 29 - 11 - 2026، وحتى الساعة 6 مساء يوم الاثنين 30 - 11 - 2026، لمدة 32 ساعة، وذلك نظرا لأعمال تطهير مروق محطة مياه معصرة نعسان القديمة ـ مركز إهناسيا.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأكدت أنه سيتم تدبير سيارات مياه شرب نقية في حالة الحاجه إليها.

وفي حال وجود شكاوى أو استفسارات، ناشدت المواطنين الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أو واتساب 01211175827

