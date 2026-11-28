أكد أيمن عبد الموجود، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن جميع أصحاب السيارات الذين فقدوا مركباتهم نتيجة حادث الوراق سيحصلون على سيارات بديلة جديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، مع إتاحة إمكانية الحصول على القيمة المالية المخصصة للسيارة بدلًا من استلام سيارة جديدة، حال عدم رغبة المستحق في ذلك.

وديعة باسم المواطنين المستفيدين

وقال عبد الموجود إن البنك المركزي أعلن تخصيص مساهمات مالية لدعم أسر المتوفين والمصابين، من خلال وضع وديعة باسم المواطنين المستفيدين، بما يضمن توفير دعم مالي لهم.

وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل حاليًا على إعداد قواعد وآليات عادلة لتوزيع باقي المبالغ التي تم جمعها، بما يحقق التوازن في تقديم المساعدات لجميع الأسر المتضررة، سواء أسر الضحايا أو المصابين، وفقًا للتقارير الطبية والمستندات الرسمية.