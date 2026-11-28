فجّر قرار السلطات في كوستاريكا منع المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، من دخول البلاد، أزمة دبلوماسية وقانونية، بعدما جاء القرار قبل ساعات من تكريمها بمنحها درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة كوستاريكا الحكومية، لتضطر إلى المشاركة في مراسم التكريم عبر مكالمة فيديو من داخل المطار.

وبررت السلطات الكوستاريكية قرار المنع بوجود تحذير دولي بشأن صلات مزعومة لألبانيزي بأعمال إرهابية، وقال عمر باديلا، رئيس المديرية العامة للهجرة والأجانب التابعة لوزارة الداخلية، في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن ألبانيزي موضع تحذير دولي بسبب صلات لها بأعمال إرهابية، مضيفا أن ذلك يوضح التهديد الذي تشكله على الأمن القومي.

لكن السلطات لم تكشف عن الجهة التي أصدرت هذا التحذير، كما لم تقدم أي أدلة علنية تدعم الاتهامات الموجهة إلى المقررة الأممية، في حين اعتبر منتقدون ومنظمات حقوقية ومراقبون أن الإجراءات تأتي في سياق التضييق عليها بسبب تقاريرها المتعلقة بالجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

جامعة كوستاريكا تحتج على قرار المنع

وأثار القرار اعتراض جامعة كوستاريكا الحكومية، التي أصدرت بيانا طالبت فيه سلطات الهجرة ووزارة الخارجية بتوضيح الأساس القانوني لمنع ألبانيزي من دخول البلاد، مؤكدة أن منع مقررة أممية من حضور مراسم تسلم تكريم أكاديمي يمثل مسألة بالغة الخطورة.

وعلى المستوى الأممي، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه العميق إزاء احتجاز ألبانيزي ومنعها من دخول البلاد، داعيا الحكومة الكوستاريكية إلى إعادة النظر في قرارها واحترام الحصانات والتسهيلات الممنوحة لخبراء الأمم المتحدة المستقلين أثناء أداء مهامهم.

وقال تورك إن القرار يصعب التوفيق بينه وبين التزام كوستاريكا المعلن بحقوق الإنسان، مطالبا السلطات بالسماح لألبانيزي بدخول البلاد بصورة عاجلة.

المحكمة العليا تدخل على خط الأزمة

ولم تتوقف تداعيات الواقعة عند حدود الاحتجاجات الدبلوماسية والأكاديمية، بل امتدت إلى المؤسسات القضائية في كوستاريكا، بعدما قبلت الغرفة الدستورية بالمحكمة العليا، المعروفة باسم «سالا الرابعة»، التماسا للطعن في قرار منع ألبانيزي من الدخول.

وأصدر القاضي لويس فرناندو سالازار ألفارادو أمرا مؤقتا يلزم مسؤولي الهجرة بضمان عدم ترحيل المقررة الأممية من البلاد لحين الفصل في القضية، ما لم تقرر هي المغادرة طواعية برفقة مستشار قانوني.

كما أمهلت المحكمة مدير الهجرة أومير باديلا ورئيس شرطة الهجرة المهنية 24 ساعة من تاريخ الإخطار لتقديم تقرير مشفوع باليمين، مرفقا بنسخ مصدقة من الوثائق التي استندت إليها السلطات في اتخاذ قرار المنع.

وينص قانون الولاية القضائية الدستورية في كوستاريكا على معاقبة من يعصي أوامر المحكمة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين.

ألبانيزي تطالب بمحاسبة الحكومة

ومن داخل مطار خوان سانتاماريا، نشرت ألبانيزي صورة لحقيبتها، مشيرة إلى أنها أمضت ليلتين في المطار وسط حراسة مشددة، بعد منعها من دخول البلاد لتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية.

واتهمت المقررة الأممية حكومة كوستاريكا بنشر معلومات كاذبة تربطها بالإرهاب، وقالت في كلمة مصورة من المطار إنها تشعر باستياء عميق إزاء هذه الاتهامات، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولية ما وصفته بالمزاعم الكاذبة ومحاسبتها وفقا لمبدأ سيادة القانون.

كما اتهمت الحكومة بدعم نظام فصل عنصري في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن اعتباره إرهابا.

وكانت ألبانيزي قد صرحت لوسائل إعلام محلية بأنها تعتزم مواصلة رحلتها إلى المكسيك، إلا أن سلطات الهجرة أبلغتها بضرورة العودة إلى فرنسا.

خلافات سياسية وعقوبات أمريكية في خلفية الأزمة

ويربط مراقبون بين الواقعة والتحولات التي شهدتها السياسة الخارجية لكوستاريكا منذ تولي الرئيسة اليمينية لورا فرنانديز منصبها في مايو 2026، مع اتجاه إدارتها إلى تعزيز علاقاتها الأمنية والدبلوماسية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل، والابتعاد عن نهج التعددية والحياد الذي ارتبط تاريخيا بالسياسة الخارجية للبلاد.

وعلى مستوى الأمم المتحدة، شهد موقف كوستاريكا من القضايا المتعلقة بإسرائيل والأراضي الفلسطينية تغيرات خلال الأشهر الأخيرة، شملت الامتناع عن التصويت على قرارات ذات صلة، والتصويت في سبتمبر 2026 ضد السماح للسلطة الفلسطينية بالمشاركة عن بعد في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويرى محللون في القانون الدولي وحقوق الإنسان أن استهداف ألبانيزي يعكس تصاعد التوتر بين بعض القوى الغربية والآليات المستقلة التابعة للأمم المتحدة، مشيرين إلى العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب عليها في يوليو 2025، وما أعقبها من تضييق دبلوماسي في عدد من العواصم الأوروبية.

ويعتبر منتقدو هذه الإجراءات أنها تستهدف تقويض مصداقية التقارير التي أعدتها ألبانيزي بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.