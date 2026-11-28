مرت 70 دقيقة من مباراة الزمالك والأفريقي التونسي، في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن على ستادالقاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وما زال المارد الابيض محافظاً على تقدمه بهدف شيكو بانزا.



وجاء هدف شيكو بانزا في الدقيقة الرابعة بعد كرة عرضية لصالح الزمالك إلى داخل منطقة الجزاء على رأس أحمد شريف، الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى شيكو بانزا ويسددها داخل الشباك.

وفي الدقيقة 26، نجح عدي الدباغ في تنفيذ تصويبة رائعة من يمين منطقة الجزاء، ولكن لن يحالفه الحظ لترتطم بالعارضة.

وشهدت الدقيقة 35 هدفاً ملغيا لصالح الزمالك عن طريق أحمد شريف بداعي التسلل.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولة الأفريقي التونسي شن الهجمات وإحراز هدف التعادل في شباك الزمالك، ولكن تصدى لها دفاع المارد الأبيض، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وشهدت أحداث الشوط الثاني تراجع نسبي لأداء الزمالك في الشوط الثاني حيث منح الفرصة للإفريقي التونسي في شن الهجمات

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي"الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – آدمكايد – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – أحمد شريف – عدي الدباغ.







