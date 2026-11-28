تفتح النقابة العامة للمهندسين باب التقدم للحصول على وحدات سكنية جديدة داخل مشروع «كومباوند بارادايس» بالقاهرة الجديدة، من خلال طرح 134 شقة سكنية بنظام القرعة العلنية، مع إتاحة مساحات مختلفة وتسهيلات في السداد تمتد إلى 6 سنوات، في إطار توفير فرص سكنية لأعضاء النقابة.

ويتضمن الطرح الجديد وحدات بمساحات 130 و155 و185 مترا مربعا، بأسعار تبدأ من 35 ألفا و100 جنيه للمتر، مع تحديد قيمة جدية الحجز والمواعيد الخاصة بشراء كراسات الشروط والتقديم، إلى جانب الضوابط المنظمة للمشاركة في القرعة وتخصيص الوحدات.

شروط حجز شقق نقابة المهندسين

أسعار شقق كومباوند بارادايس بالقاهرة الجديدة

أعلنت النقابة العامة للمهندسين طرح 134 وحدة سكنية بمشروع «كومباوند بارادايس»، بمساحات متنوعة تناسب احتياجات الأعضاء، حيث تبدأ مساحة الوحدات من 130 مترا مربعا، وتصل إلى 185 مترا مربعا.

ويبدأ سعر المتر المربع من 35 ألفا و100 جنيه، مع توفير أنظمة سداد بفترات تصل إلى 72 شهرا، بما يتيح للأعضاء الاستفادة من خيارات متنوعة للحصول على وحدة سكنية بالمشروع.

وحددت النقابة مبلغ 200 ألف جنيه لجدية الحجز، بينما تبلغ قيمة كراسة الشروط 2000 جنيه، على أن يتم استكمال إجراءات الحجز وسداد المستحقات وفقا للمواعيد والضوابط الموضحة بكراسة الشروط.

شروط حجز شقق نقابة المهندسين

موعد حجز شقق نقابة المهندسين 2026

حددت النقابة العامة للمهندسين يوم السبت 28 نوفمبر 2026 موعدا لبدء بيع كراسات الشروط الخاصة بالوحدات المطروحة، وذلك من خلال خزينة النقابة بمقرها الكائن في 30 شارع رمسيس بالقاهرة.

ويستمر بيع كراسات الشروط وتلقي مبالغ جدية الحجز حتى يوم الخميس 10 ديسمبر 2026، وهو آخر موعد لاستكمال إجراءات التقدم للحصول على وحدة سكنية بالمشروع.

موعد القرعة العلنية لشقق المهندسين

ومن المقرر إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية يوم السبت 12 ديسمبر 2026، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، على مسرح النقابة العامة للمهندسين بشارع رمسيس.

وحددت النقابة الفترة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا لتسجيل حضور المتقدمين الراغبين في المشاركة بالقرعة، تمهيدا لبدء إجراءات التخصيص في الموعد المعلن.

شروط حجز شقق نقابة المهندسين

شروط حجز شقق نقابة المهندسين

وضعت النقابة العامة للمهندسين مجموعة من الضوابط المنظمة للتقدم وحضور القرعة العلنية، بما يضمن إتمام إجراءات الحجز وتخصيص الوحدات وفقا للقواعد المحددة، وتشمل ما يلي:

حضور القرعة العلنية بصورة شخصية، أو من خلال توكيل رسمي.

شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ جدية الحجز البالغ 200 ألف جنيه خلال الفترة المحددة.

الالتزام بتسجيل الحضور يوم القرعة من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا.

الالتزام بمواعيد سداد الأقساط والمستحقات المالية وفقا لما ورد بكراسة الشروط.

عدم التنازل عن الوحدة السكنية إلا وفقا للشروط والأحكام المنظمة لذلك والواردة بكراسة الشروط.

الإشراف على طرح وحدات نقابة المهندسين

يأتي طرح الوحدات السكنية الجديدة تحت إشراف هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور مهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، والمهندس رضا الشافعي، وكيل النقابة، والأستاذ الدكتور مهندس معتز طلبة، الأمين العام، والمهندس هشام أمين، أمين الصندوق.