تتطلب إجراءات السفر إلى الخارج بالنسبة لبعض الفئات من الشباب استيفاء الموقف التجنيدي والحصول على تصريح السفر قبل مغادرة البلاد، وفقا للقواعد التي تحددها الجهات المختصة.

ومع تزايد رغبة المواطنين في السفر للعمل أو الدراسة أو لأغراض أخرى، تبرز أهمية معرفة خطوات استخراج التصريح والمستندات المطلوبة، إلى جانب إمكانية إتمام الإجراءات إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب المختصة في جميع مراحل الطلب.

استخراج تصريح السفر 2026

أماكن استخراج تصريح السفر 2026

وفرت وزارة الدفاع عدة منافذ تابعة لإدارة التجنيد والتعبئة لاستخراج تصاريح السفر، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمة، وتشمل:

إدارة التجنيد والتعبئة بمنطقة حلمية الزيتون.

منطقة تجنيد القاهرة بالهايكستب.

منطقة التجنيد بالجيزة في الرماية.

أقسام التجنيد التابعة لمديريات الأمن في المحافظات، بالنسبة للمقيمين خارج القاهرة والجيزة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح السفر

يتعين على الراغبين في استخراج تصريح السفر تجهيز عدد من المستندات الأساسية، وهي:

أصل شهادة الموقف من التجنيد.

أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

نموذج 14 تجنيد مختوم وصورة منه.

طلب إيضاح فرد احتياط، ويتم استخراجه يوم تقديم الطلب.

أصل مذكرة السفر وعقد العمل، في حالة السفر بغرض العمل.

أصل جواز السفر وصورة منه.

استخراج تصريح السفر 2026

خطوات استخراج تصريح السفر إلكترونيا 2026

أتاحت إدارة التجنيد والتعبئة إمكانية تقديم طلب استخراج تصريح السفر عبر موقعها الرسمي، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

ويمكن تقديم الطلب من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لإدارة التجنيد والتعبئة عبر الرابط: https://tagned.mod.gov.eg

2. اختيار خدمة استخراج تصريح السفر.

3. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة، وتشمل الاسم الرباعي والرقم القومي والرقم العسكري والرقم الثلاثي وموقف التجنيد.

4. تحديد الدولة المراد السفر إليها.

5. اختيار جهة استلام التصريح.

6. تسجيل الطلب والاحتفاظ برقم الطلب لمتابعة الإجراءات.

7. متابعة حالة الطلب إلكترونيا لحين صدور الموافقة أو رفض الطلب.

استخراج تصريح السفر 2026

أهمية استخراج تصريح السفر

يمثل تصريح السفر أحد المستندات المهمة للمواطنين الخاضعين لقواعد التجنيد، إذ يثبت حصولهم على الموافقة اللازمة للسفر إلى الخارج وفقا لموقفهم التجنيدي والضوابط المعمول بها.

وتأتي إتاحة الخدمة إلكترونيا ضمن جهود تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، من خلال توفير وسائل متعددة لتقديم الطلبات ومتابعتها، بما يساعد على سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق الدقة في مراجعة بيانات المتقدمين، مع الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للسفر والموقف من التجنيد.