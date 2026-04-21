خبير لوائح يكشف سبب عدم مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2029
شبانة: مواجهة بيراميدز مفتاح تتويج الزمالك بالدوري
لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف
«دينية النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن زيادة إيجارات أراضي الأوقاف .. اليوم
تصعيد جديد على الحدود اللبنانية .. «حزب الله» يعلن تنفيذ عملية صاروخية
خبير لوائح: الإسماعيلي مُهدّد بالهبوط لدوري القسم الثاني بسبب النجوم
انتشار شديد للذباب.. ماذا يحدث في شوارع ومنازل المصريين؟ | خبير زراعي يكشف الأسباب
دعاء الصباح مكتوب كامل.. أفضل أذكار الصباح لجلب الرزق وبدء يومك ببركة وطمأنينة
اتفاق سريع .. «فوكس نيوز» تكشف مفاجأة مدوية بشأن بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران
أمام برج إيفل .. محمد رمضان يتألق في أحدث ظهور له من باريس | صور
أسباب إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
طريقة استخراج تصريح السفر 2026

طريقة استخراج تصريح السفر 2026
طريقة استخراج تصريح السفر 2026
محمد غالي

يتزايد بحث عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن طريقة استخراج تصريح السفر 2026، خاصة فئة الشباب الراغبين في السفر إلى الخارج للعمل أو الدراسة أو غيرها من الأغراض، باعتبار أن التصريح يعد شرطا أساسيا للسفر بشكل قانوني، وفقا للقواعد المنظمة داخل جمهورية مصر العربية.

طريقة استخراج تصريح السفر 2026

أماكن استخراج تصريح السفر 2026


أتاحت وزارة الدفاع عدة منافذ لاستخراج تصريح السفر لتسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث يمكن التوجه إلى إدارة التجنيد والتعبئة بمنطقة حلمية الزيتون، أو منطقة تجنيد القاهرة بالهايكستب، أو منطقة التجنيد بالجيزة بالرماية.

كما يمكن للمقيمين في المحافظات التوجه إلى أقسام التجنيد التابعة لمديريات الأمن بكل محافظة لإنهاء الإجراءات المطلوبة.

المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح السفر


يتطلب استخراج تصريح السفر تجهيز مجموعة من الأوراق الأساسية، وتشمل:

أصل شهادة الموقف من التجنيد
أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها
نموذج 14 تجنيد مختوم وصورة منه
طلب إيضاح فرد احتياط (يستخرج يوم التقديم)
أصل مذكرة السفر وعقد العمل في حالة السفر بغرض العمل
أصل جواز السفر وصورة منه

طريقة استخراج تصريح السفر 2026

خطوات استخراج تصريح السفر إلكترونيا 2026


في إطار التحول الرقمي، أتاحت إدارة التجنيد والتعبئة إمكانية استخراج تصريح السفر عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي:
(https://tagned.mod.gov.eg)

وتشمل الخطوات:

الدخول إلى الموقع الرسمي لإدارة التجنيد والتعبئة
إدخال البيانات الأساسية (الاسم الرباعي، الرقم القومي، الرقم العسكري، الرقم الثلاثي، موقف التجنيد، والدولة المراد السفر إليها)
اختيار جهة استلام التصريح
تسجيل البيانات والحصول على رقم الطلب
متابعة حالة الطلب إلكترونيا حتى صدور الموافقة أو الرفض

طريقة استخراج تصريح السفر 2026

أهمية تصريح السفر

يعد تصريح السفر وثيقة رسمية أساسية لضمان السفر إلى الخارج بشكل قانوني، وتجنب أي مشكلات قانونية أو إجرائية في المنافذ الحدودية أو المطارات.

ويأتي تنظيم إجراءات استخراج تصريح السفر ضمن جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتيسيرها عبر الوسائل التقليدية والرقمية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات ودقتها. 

كما يهدف هذا التطوير إلى تحقيق الانضباط في الموقف التجنيدي للمواطنين، مع إتاحة تجربة أكثر سهولة وشفافية للراغبين في السفر إلى الخارج وفق الأطر القانونية المعتمدة.

صاروخ قدر في شوارع طهران

بعد قرار ترامب .. الصواريخ الإيرانية تجوب شوارع طهران | شاهد

هاني شاكر

رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا

شهادات ادخار البنك الأهلي

بعد زيادة الفائدة على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي .. احسب عائد الـ 100 ألف جنيه

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

عداد الكهرباء

حل وحيد.. كيفية تعديل سعر كيلو الكهرباء في العداد الكودي من 2.78 جنيه إلى 68 قرش

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

وزير التربية والتعليم

التعليم: إجازة "تحرير سيناء" تشمل طلاب ومعلمي مدارس المحافظات التي تعمل السبت

هاني شاكر

انتكاسة صحية لأمير الغناء العربي بمدينة الضباب .. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني شاكر و رد قانوني حاسم من محاميه

الأشهر الحرم

عضو الأزهر للفتوى: الأشهر الحرم مواسم تعظيم وطاعات.. والذنوب فيها أشد خطرًا

ندوة البحوث الإسلامية

ندوة البحوث الإسلامية بجامعة المنصورة تطرح رؤية تربوية حول القيم والأخلاق

صلاة العيد

هل اختلاط الرجال والنساء في صلاة العيد يبطلها؟.. أمين الإفتاء تجيب

بالصور

طريقة عمل المارشميلو في المنزل بخطوات سهلة .. وصفة اقتصادية بمكونات بسيطة

طريقة عمل المارشميلو
طريقة عمل المارشميلو
طريقة عمل المارشميلو

دراسة: تناول فيتامين «د» يوميًا يُساهم في تخفيف أمراض القولون

تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية
تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية
تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية

احترس .. الأطعمة الجاهزة ترفع خطر أمراض البروستاتا لدى الرجال

مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال
مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال
مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال

لقاح هذا الفيروس يحمي الرجال من السرطان.. دراسة تكشف انخفاض المخاطر بنسبة 46%

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح
انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح
انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح

فيديو

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

عصابة نابولي

على طريقة La Casa de Papel .. عصابة تهرب عبر الصرف الصحي في نابولي | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد