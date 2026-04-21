يتزايد بحث عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن طريقة استخراج تصريح السفر 2026، خاصة فئة الشباب الراغبين في السفر إلى الخارج للعمل أو الدراسة أو غيرها من الأغراض، باعتبار أن التصريح يعد شرطا أساسيا للسفر بشكل قانوني، وفقا للقواعد المنظمة داخل جمهورية مصر العربية.

طريقة استخراج تصريح السفر 2026

أماكن استخراج تصريح السفر 2026



أتاحت وزارة الدفاع عدة منافذ لاستخراج تصريح السفر لتسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث يمكن التوجه إلى إدارة التجنيد والتعبئة بمنطقة حلمية الزيتون، أو منطقة تجنيد القاهرة بالهايكستب، أو منطقة التجنيد بالجيزة بالرماية.

كما يمكن للمقيمين في المحافظات التوجه إلى أقسام التجنيد التابعة لمديريات الأمن بكل محافظة لإنهاء الإجراءات المطلوبة.

المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح السفر



يتطلب استخراج تصريح السفر تجهيز مجموعة من الأوراق الأساسية، وتشمل:

أصل شهادة الموقف من التجنيد

أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها

نموذج 14 تجنيد مختوم وصورة منه

طلب إيضاح فرد احتياط (يستخرج يوم التقديم)

أصل مذكرة السفر وعقد العمل في حالة السفر بغرض العمل

أصل جواز السفر وصورة منه

خطوات استخراج تصريح السفر إلكترونيا 2026



في إطار التحول الرقمي، أتاحت إدارة التجنيد والتعبئة إمكانية استخراج تصريح السفر عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي:

(https://tagned.mod.gov.eg)

وتشمل الخطوات:

الدخول إلى الموقع الرسمي لإدارة التجنيد والتعبئة

إدخال البيانات الأساسية (الاسم الرباعي، الرقم القومي، الرقم العسكري، الرقم الثلاثي، موقف التجنيد، والدولة المراد السفر إليها)

اختيار جهة استلام التصريح

تسجيل البيانات والحصول على رقم الطلب

متابعة حالة الطلب إلكترونيا حتى صدور الموافقة أو الرفض

أهمية تصريح السفر

يعد تصريح السفر وثيقة رسمية أساسية لضمان السفر إلى الخارج بشكل قانوني، وتجنب أي مشكلات قانونية أو إجرائية في المنافذ الحدودية أو المطارات.

ويأتي تنظيم إجراءات استخراج تصريح السفر ضمن جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتيسيرها عبر الوسائل التقليدية والرقمية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات ودقتها.

كما يهدف هذا التطوير إلى تحقيق الانضباط في الموقف التجنيدي للمواطنين، مع إتاحة تجربة أكثر سهولة وشفافية للراغبين في السفر إلى الخارج وفق الأطر القانونية المعتمدة.