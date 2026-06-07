عاجل .. السيطرة على حريق هائل بمحل تجاري بشارع البورصة بطنطا بسبب ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بمحل تجاري بشارع البورصة اثر ماس كهربائي مفاجىء وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحري محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول اندلاع حريق هائل داخل محل تجاري بشارع البورصة بنطاق دائرة القسم.

الدفع بسيارات المطافئ



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بسيارات المطافئ وبلغ عددها ثلاثة مدعومه بقوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الموقف قبل امتداده للمحلات المجاورة اثر ماس كهربائي مفاجىء دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

شهود عيان

وأفاد شهود عيان بمحيط موقع الحادث أن سبب الحريق ماس كهربائي مفاجىء بأحد اعمدةن الانارة بشكل مفاجئ.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحادث.